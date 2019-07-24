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Mueller, Temsilciler Meclisinde "Rusya soruşturması"yla ilgili soruları yanıtladı

ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.

24.07.2019 17:01
Mueller, Temsilciler Meclisinde
ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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