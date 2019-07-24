Mueller, Temsilciler Meclisinde "Rusya soruşturması"yla ilgili soruları yanıtladı
ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.24.07.2019 17:01
ABD'de yürüttüğü Rusya soruşturmasını mart ayında tamamlayarak geçen ay dosyayı kapatan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisinde vekillerin sorularını yanıtladı.
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel
Kaynak: AA