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Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi

Asya ülkesi Kuveyt'te koronavirüs tehdidi dolayısıyla ezan değiştirilerek okundu. Halka 'zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları' çağrısında bulunulan Kuveyt'te bir müezzin, ezanın "Haydi namaza" kısmını söylemeyerek "evlerinizde namaz kılın" şeklinde ezanı değiştirdi.

14.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulunulan Kuveyt 'te ezan değiştirilerek okundu. Halka 'Evlerinizde namaz kılın' çağrısı yapıldı.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığı, kovid-19 nedeniyle halka "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları'" çağrısında bulundu.

'EVİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanlığı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istedi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Kuveyt'teki koronavirüs vaka sayısının 80'e yükseldiği duyurulmuştu.

EZAN DEĞİŞTİRİLEREK OKUNDU

Öte yandan sert koronavirüs tedbirlerinin alındığı ülkede, ezan da değiştirilerek okundu.

Ezanda yer alan 'Hayya ale'salah' (Haydi namaza) bölümü, 'al-salatu fi buyutikum' (evlerinizde namaz kılın) şeklinde değiştirilerek okundu.

Sünni gelenekte en muteber kaynaklardan biri olarak kabul edilen Sahih-i Buhari'de ezanın bu şekilde okunması Hz. Muhammed döneminde, cemaati fırtınalı ve aşırı yağışlı havalardan korumak için de gerçekleşmişti.

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Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin,
Etiketler : Kuveyt, Dünya, Güncel

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