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Müfit Can Saçıntı, Bilecik Tiyatro Günleri'nde sahne aldı

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında izleyiciyle buluştu.

20.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:59
, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Tiyatro Günleri kapsamında izleyiciyle buluştu.
Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "Lafını Esirgemeyenler" adlı tek kişilik oyunu ile izleyiciyle buluşan Saçıntı, söz ve hiciv ustalarının bazı eserlerini tiyatroseverlerle paylaştı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda Saçıntı, günlük hayattan da çıkarımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Oyunun sonunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Tiyatro Günleri'ne özgü "Kristal Çınar Ödülü"nü Saçıntı'ya takdim etti.
Saçıntı, Bilecik'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel bir akşam geçirdik. Beni buraya davet ettikleri için başta Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah başka sefer tekrar görüşmek üzere." diye konuştu.
Belediye Başkanı Şahin de "Tiyatro günlerinin ilk akşamından bu yana bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir organizasyonda sizlerle buluşuyoruz." dedi.
Müfit Can Saçıntı, Bilecik Tiyatro Günleri'nde sahne aldı

Müfit Can Saçıntı, Yönetmen, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA


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