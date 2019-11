Müfit Can Saçıntı'dan Türk dizi film sektörüne övgü

Yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı, Türkiye 'de dizi film sektörünün önemli bir atak yaptığını belirterek, hiçbir sektörün başaramadığını Türk televizyon ve dizilerinin başardığını söyledi.Müfit Can Saçıntı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Malatya Film Festivali'nin her geçen yıl geliştiğini ve Türkiye'deki en önemli üç festival arasında yer aldığını belirtti.Türkiye'de dizi film sektörünün de son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini ifade eden Saçıntı, yerli yapımların yurt dışında dikkat çekici başarılar elde ettiğini söyledi. Saçıntı, "Türkiye'de hiçbir sektörün başaramadığını televizyon ve dizi sektörü başardı." dedi.Müfit Can Saçıntı, Türkiye'de önemli sanatçılar yetiştiğini dile getirerek, "Senaristlerimiz, yönetmenlerimiz, oyuncularımız dünyayla yarışır. Dünyadan eksik bir tarafı yok. Yetenek olarak zeka olarak bunu da defalarca kanıtladılar." değerlendirmesinde bulundu.Dilin toplumların gelişmesinde ve ilerlemesindeki yerine de işaret eden Saçıntı, şöyle konuştu:"Nasıl ki yurt dışında Türk konsoloslukları var dizilerimiz, tiyatrolarımız da bizim Türkçe konsolosluğumuz. Gerçekten Türkçe ve dil bu kadar önemli hatta ve hatta bana sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'ndan bile daha önemli ve gerekli önemin verilmesi lazım. Türkçeyi oraya ulaştıran yayan bizim dizilerimiz bizim tiyatrolarımız, gidebiliyorsa bizim sinemamızdır.""Bir an evvel harekete geçsinler"Teknolojinin ucuzlaması ve internetteki paylaşım mecralarının artmasıyla büyük bir fırsat eşitliği doğduğunu dile getiren Saçıntı, şunları kaydetti:"Teknoloji ve internet, belki tarihin hiçbir döneminde olmayacak kadar bir fırsat eşitliği getirdi. Gençler bunu güzel değerlendirsinler. Ama önemli olan içeriktir. Anlatacak bir hikayen varsa hiç kimseye boyun eğmek, dil kırmak, ağız bükmek zorunda değilsin. Bugün gençlerin cebindeki telefonların kamerası bizim 6 yıl önceki Mandıra Filozofu'nu çektiğimiz kameraların iki katı daha kaliteli çekimler yapabiliyor. Bunların kıymetini bilsinler. Sadece öz çekim yapmak yerine güzel içerikli ürünler üretip hemen internetten halka ulaşsınlar. Kimseye ihtiyaçları yok. Bir an evvel harekete geçsinler."