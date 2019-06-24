Müfit Erkasap, Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı

Galatasaray ve milli takımda bir dönem Fatih Terim 'in teknik ekibinde yer alan Müfit Erkasap , Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak gündemi değerlendirdi. Erkasap, Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Aboubakar ve Banega ile ilgili çalışmaların yapıldığını doğruladı.

"BANEGA HAKKINDA BİR ÇALIŞMA VAR"

Erkasap, " Babel 'in Galatasaray'a transfer olacağını düşünüyorum. Banega hakkında bir çalışma var. Bir futbolcu ne kadar büyük futbolcu olursa olsun gideceği yere bakışı çok önemlidir. Kültür, basın, taraftarlar, sosyal yaşantısı gibi birçok faktör onun performansı etkiler. Banega, Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyunculardan biri." dedi.

"ABOUBAKAR, GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ BİR OYUNCU"

Erkasap, "Aboubakar, Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Fatih hoca onu istiyor. Diagne'nin satışı konusunda bir bilgim yok ama onun satılması bir olasılık." diyerek sözlerini noktaladı.