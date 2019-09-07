Müfreze Filmi

Teröristlerin işgali altında bulunan bir köyde yaşayan çocuklar, içtikleri sudan zehirlenince valilik olaya müdahale eder. Çocukların tedavi edilmesi için köye gönderilen doktor Kemal'e, 7 kişilik bir komando birliği eşlik eder. Hastaların arasında bulunan bir kız çocuğunun durumu iyice ağırlaşınca, çocuğun şehre götürülmesine karar verilir. Ancak bu sırada terör örgütünün saldırıya başlaması, şehre gitmelerini engeller. Askerler, saatlerce süren çatışma boyuncu doktoru ve çocuğu korumak için zorlu bir mücadele verir.Yönetmen:
Enes Bilal TaşçıSenaryo:
Emir BublisOyuncular:
Sera Tokdemir, İsmail Hakkı Ürün, Rabia Yalçın, Emrah Girgin, Deniz Oral, Serkan Kuru, Ateş Fatih Uçan, Burak Arslan, Çınar Altuntaş, Çetin YeltekinFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
MüfrezeYapımcı Firma:
Proses MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
STL3Vizyon Tarihi:
11.10.2019Müfreze Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.