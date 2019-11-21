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Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı

Denizli'nin Milli Mücadele Kahramanları'ndan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

21.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:37Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı
'nin Milli Mücadele Kahramanları'ndan Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin Denizli'de bayraktarlığını yapan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Yapılan anma programına Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Pamukkale ilçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Müftü Ahmet Hulusi Efendinin yakınları ile Pamukkale ilçesindeki okulları temsilen öğrenciler katıldı.

Anma programında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin yapmış olduğu önderlik anlatılarak Bayramyeri Meydanında Denizli halkına vermiş olduğu fetvası okundu. Müftü Ahmet Hulusi Efendinin torunu Ahmet Müftüler'de kendisine aktarılan hatıralarını ve bilgilerini paylaştı.

Anma programı, öğrenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile indirilen hatimlerin duası yapıldı. - DENİZLİ

Ahmet Hulusi, Denizli, Müftü, Güncel

Kaynak: İHA

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