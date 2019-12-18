Haberler » Güncel » Müftü Akkuş, öğrencilerle bir araya geldi - Haber

Müftü Akkuş, öğrencilerle bir araya geldi

Sivas İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik program düzenlendi.

18.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:36Müftü Akkuş, öğrencilerle bir araya geldi
İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Sivas Şubesi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik program düzenlendi.

İl Müftüsü Yusuf , Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

"Bizler, yarınlarınız daha güzel olsun diye dertleniyoruz" diyen Akkuş, "Sizler bu memleketin gençliğisiniz ve farklısınız. Her zaman bazılarının gözü sizin üzerinde olacak. Sizin maneviyatınızı, kültürünüzü bozmak için uğraşacaklar, uğraşıyorlar da. Bunun için sizler donanımlı bir genç olmak için gayretli olmak zorundasınız. Müslüman toplumlar üzerindeki zulmü, eziyetleri, baskıları görmektesiniz. Ümitsiz olmayın. Nice az topluluğun nice çok topluluğa galip geldiğini Rabbimiz Kur'an'da bize bildirmiştir ve şunu asla unutmayın ki devletimiz her daim sizlerin yanında olacaktır. Bizler sizlere hizmet için buralarda varız. Sizlere de sadece başarmak düşüyor" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye, Sivas, Akkuş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:48 Ürdün'de domuz gribinden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haber
19:45 Edirne 'türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Haber
19:45 'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir' - Haber
19:44 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Haber
19:42 Hollanda'da hükümet, azot oksit emisyonlarını azaltan yasa nedeniyle protesto edildi - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:50:10