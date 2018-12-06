Müftü Bozkurt, Engellilerle Buluştu

Muş
Müftüsü Alettin Bozkurt, Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla engelliler ve aileleriyle bir araya geldi.
Dünya Engelliler Günü
dolasıyla Lale Parkı'nda engellilerle bir araya gelen Müftü Bozkurt, yaptığı konuşmada, "Her vatandaş ayni zamanda bir engelli adayıdır. Engellilere ülke ve millet olarak sahip çıkmak zorundayız. Sahip çıkmadığımız zaman görevimizi yapmamış oluruz." dedi.
Bedensel Engelliler Muş Şube Başkanı Bedri Korkmaz da, Bozkurt'un gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.
Muş,Dünya Engelliler Günü,Müftü
06 Aralık 2018 Perşembe 13:51