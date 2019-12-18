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Müftü Çalışkan toprağa verildi

Yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Germencik Müftüsü Recep Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı.

18.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:11Müftü Çalışkan toprağa verildi
Yakalandığı akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybeden Müftüsü Recep Çalışkan son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekteyken yaşamını yitiren Germencik Müftüsü Recep Çalışkan için Germencik Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İl Müftüsü Ercan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ercan Aksu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Müftü Çalışkan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere İzmir'in Buca ilçesine gönderildi. - AYDIN

Recep Çalışkan, Germencik, Müftü, Güncel

Kaynak: İHA

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