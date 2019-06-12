12.06.2019 15:14
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Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

Balıkesir'de 48 kişinin yaralandığı otobüs kazasında hayatını kaybeden kızının cenaze namazını kıldıran müftü gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16), babası Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in gözyaşları içinde kıldırdığı cenaze namazıyla, toprağa verildi.

Kaza, dün Bandırma- Çanakkale Karayolu'nun Edincik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyhan Müftülüğü'nce düzenlenen kültür turu kapsamında gidilecek olan Çanakkale ve Bursa gezisi için Adana'dan yola çıkanları taşıyan otobüs, otomobil ile çarpıştı.

48 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüste Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak, yardımcı şoför Temel Gökçe ile kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan hayatını kaybetti. 48 kişi de yaralandı

KIZININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Hacı Veyis Cami'nde düzenlenen törende, Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, kızının cenaze namazını kıldırdı. Gözyaşları içinde kıldırdığı namaz sonrası kızının tabutuna dokunan Güller, "Hakkını helal et kızım" dedi. Sümeyra Güller, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Müftü Güller'in, diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de aynı kazada yaralandığı ve halen tedavi altında olduğu öğrenildi.

Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı
Kaynak: DHA
Hüseyin Güller, Seyhan, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (7)
MİSAFİR:CENAB I HAK İNŞALLAH SORGUSUZ CENNETİNE KOYSUN ANNE BABASINA DA SABR I CEMİL NASİP EYLESİN
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D:Allah tüm yaralı anne ve babaların yüreğine sabır versin merhametiyle muamele etsin hem bu dünyada hem ahirette inşaallah evlatlarını da bağışlasın cennetine koysun
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SUSUZ KAHTA YOLSUZ GERGERLİ FAHRİ AĞA:ACI BİR O KADAR DA DRAMATİK BİR HADİSE. YÜCE YARATAN DAN VEFAT EDENLERE RAHMET VE MERHAMET KEDERLİ AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI, SABIR VE METANET DİLERİM. VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİN TOPRAKLARI NUR, MEKANLARI CENNET, YARDIMCILARI YÜCE YARATAN VE ONUN YÜCE İSLAM PEYGAMBERİ Hz. MUHAMMET MUSTAFA Sav. OLSUN. TÜRKİYE NİN BAŞI SAĞ OLSUN!
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MEMUR:Allah sabır versin müftümüze
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ANADOLU:Mekanı cennet olsun. Hocamızın başı sağolsun. Hayat böyle işte...
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