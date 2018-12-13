Müftü Sezik'ten Gençlere "Camiye Gelin" Çağrısı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:18



13 Aralık 2018 Perşembe 16:18

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, camilerin sadece belli bir yaşın üzerindeki insanların gidip ibadet ettikleri bir mekan olmadığını belirterek, camileri, çocukların, gençlerin, kadınların, toplumun her kesiminin aynı zamanda gidip muhabbet edebildikleri, kaynaşabildikleri, ruhen ve manen kendilerini geliştirebildikleri mekana dönüştürmek istediklerini söyledi.İl Müftüsü Sezik, Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi tarafından okulda düzenlenen "gençlik" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.Gençliğin ve gençlerin öneminden bahseden Müftü Sezik, öğrencilerden camilere gelmelerini istedi.Öğrencilere sahabelerin hayatlarından kesitler anlatan Sezik, "Musab bin Umeyr, günümüz gençlerine model ve örnek bir şahsiyettir. Gençlerimiz onu kendilerine örnek almalıdır. Gençlerimiz makam, mal ve diğer esaretlerden uzaklaşmalı, takvada, hayada ve tebliğde birer Musab olmalıdır." dedi.Camilerin sadece belli bir yaşın üzerinde vatandaşlarımızın gidip ibadet ettikleri bir mekan olmadığını anlatan Sezik, "Camileri çocukların, gençlerin, kadınların, toplumun her kesiminin aynı zamanda gidip muhabbet edebildikleri, kaynaşabildikleri, ruhen ve manen kendilerini geliştirebildikleri mekana dönüştürmek istiyoruz. Bu yıl cami ve gençlik buluşması ile asıl amacımız camileri gençliğin anlam arayışına cevap veren mekanlara dönüştürmek oldu." diye konuştu.