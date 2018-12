Müftü Sürgeç, "Önemli Olan Gönüllerden Engeli Kaldırmaktır"

Sürgeç, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm insanlığın gönüllerdeki engelleri bir bir aşarak birliğe dirliğe kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç şöyle dedi;

"Yüce Allah insanı eşref-i mahlûkat olarak yaratmış; insanı yaratılmış varlıkların halifesi olarak var etmiştir. Yüce Rabbimiz bütün insanları farklı özelliklerle yaratmış, insanları birbirlerine emanet etmiş, birbirini tanıyıp birbirlerini tamamlamalarını istemiştir. Bu bakımından insanlar birbirlerinin eksiklerini tamamlamalı ve kenetlenmelidir.

Her insan engelsiz bir hayat yaşamayı hak eder. Engelli vatandaşlarımız toplumsal emanetimizdir. Her insan bu emanete sahip çıkmalı ve hayatlarında her daim onlara yardımcı olmalıdır. Hz Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde gözleri görmeyen, kulakları duymayan, konuşamayan birine rehberlik etmenin, bir ihtiyacı olup da yol gösterilmesini isteyen birine yol göstermenin, derman arayan dertliye derman olmanın, yürüme güçlüğü çeken birine yardım etmenin sadaka olduğunu ifade etmiştir.

Dünya hayatı bir imtihan yeridir. Varlık da yokluk da engellilik de birer imtihandır. Önemli olan dünya imtihanından başarı ile çıkmaktır. Önemli olan gönüllerden engeli kaldırmaktır. Yüce Allah'ın katında değer kazanmak, gönül zenginliği ile ve doğru davranış ile mümkün olur.

Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm insanlığın gönüllerdeki engelleri bir bir aşarak birliğe dirliğe kardeşliğe vesile olmasını, Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."şeklinde konuştu.