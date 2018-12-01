Müftü Taşçı Rektör Gönüllü ile Bir Araya Geldi

Adıyaman
İl Müftüsü Mehmet Taşçı
, Adıyaman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü
'yü makamında ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Taşçı, Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalar, yeni yapılan üniversite camisi ve projeler hakkında bilgiler alarak Rektör Gönüllü'ye Adıyaman Üniversitesine katkılarından ötürü teşekkür etti.
Rektör Gönüllü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Müftü Taşçı'ya yaptığı çalışmalarda başarılar diledi. - ADIYAMAN
Mehmet Taşçı,Mustafa Talha Gönüllü,Adıyaman,Rektör
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:39