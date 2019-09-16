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Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Yurtlu görevine başladı

Kırşehir İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı iken Yozgat İl Müftü Yardımcılığına atanan Aybala Tuğba Yurtlu görevine başladı.

16.09.2019 16:22Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Yurtlu görevine başladı
Kırşehir İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı iken Yozgat İl Müftü Yardımcılığına atanan Aybala Tuğba Yurtlu görevine başladı.
Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Ömer Uzuner, İl Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu ve İsmail Karadavut, görevine başlayan Yurtlu'yu ziyaret etti.
Yurtlu'ya yeni görevinde başarılar dileyen Sezik, "Yeni görevinizin hayırlı olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayan il müftü yardımcısının atanması bayanlara yönelik hizmet açısından Yozgat için iyi bir fırsat olmuştur. Bayan il müftü yardımcımızın göreve başlaması ile hanımlara yönelik Kur'an kurslarımızdaki öğrencilere, KYK ve Diyanet yurdumuzda bulunan kız öğrencilerimize yönelik yapılan dini ve kültürel faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Cenab-ı Hakk yeni göreve başlayan hocamıza güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırşehir, Yozgat, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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