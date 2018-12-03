Müftüden Engellilere Jest

Adana'nın sevilen Müftüsü Hasan Hüseyin Güller yine farkını ortaya koyarak engelliler gününü bir kuru mesajla geçiştirmek yerine engellilerin yanında olmayı tercih etti.

Müftü Güller, bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Seyhan Müftülüğüne bağlı görme ve işitme engelliler Kur'an kursundaki öğrenciler ve aileleri ile Sabancı Merkez Camii'nde öğle namazı kılarak, öğrencilere hediyeler verdi. Namaz öncesi merkez parkta düzenlenen gezi ve eğlencenin ardından yemekte bir araya geldi.

Müftü Güller, "Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak, bir gün kendimizin ya da yakınlarımızdan birinin de engelli olabileceğini düşünerek onların yaşamlarının kolaylaşmasına yardım etmek hepimize düşen toplumsal bir görevdir. Bu anlamlı günde Çocukların bu etkinlikten duydukları memnuniyet ve sevinç görülmeye değer. Duamız "Rabbim bizi derdini seven ve şükredenlerden eylesin" dedi.