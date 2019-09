Müftüler Cumayeri'nde toplandı

DÜZCE(İHA) – Düzce ili eylül ayı ilçe müftüleri toplantısı Cumayeri ilçesinde yapıldı.Düzce İl Müftülüğü tarafından her ay düzenli olarak yapılan ilçe müftüleri toplantısına bu ay Cumayeri Müftülüğü ev sahipliği yaptı. İl Müftüsü Hüseyin Can başkanlığında Cumayeri İlçe Müftülük binasında gerçekleşen toplantıda, Müftülüklerce yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması konuşuldu. Ayrıca hizmetlerde metot ve görüş birliğinin sağlanması, vaaz, irşat ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, camilerde yapılacak programlarla ilgili görüş alışverişi yapılması, cami ve Kur'an kurslarında yürütülen hizmetlerle ilgili yapılan denetim, vatandaşlara yönelik sosyal çalışmaların planlanması ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi gibi kurumsal iş ve işlemler hakkında istişare yapıldı.İlçe Müftüleri toplantı sonrasında Müftü Hüseyin Can ve ilçe müftüleri, Cumayeri Rıfat Çınar Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti. - DÜZCE