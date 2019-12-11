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Müftülüğün miniklerinden özel eğitim öğrencilerine ziyaret

Vakfıkebir İlçe Müftülüğü'nün minik öğrencilerinden, Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine ziyaret.

11.12.2019 08:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:40Müftülüğün miniklerinden özel eğitim öğrencilerine ziyaret

Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda Kur'an Eğitimi ve Öğretimi gören 4-6 yaş grubu minik öğrencileri temsilen bir grup öğrenci, İlçe Müftüsü Hüseyin Köksal ve Kur'an kursu öğreticileri Fatma Kopal, Zübeyde Al ve Fatma Gümüş ile birlikte Vakfıkebir Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerini ziyaret ettiler.

Okula gelişlerinde Müdür Yardımcısı Hasan Algan tarafından karşılanan ziyaretçi grubu, ilk olarak Okul Müdürü Sinan Uzun'u ziyaret ettiler. Müdür Uzun ile bir süre sohbet eden Müftü Köksal ve müftülüğün minik öğrencileri daha sonra müdür ve müdür yardımcısı eşliğinde okulun özel eğitim sınıflarını gezdiler. İlçe müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda, Kur'an Eğitimi ve Öğretimi gören 4-6 yaş grubu minik öğrenciler, Cumhuriyet İlkokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine ziyaretlerinde çikolata ikramında bulundular ve kendileriyle bir süre sohbet edip neşeli dakikalar geçirdiler.

Okul Müdürü Sinan Uzun, Müdür Yardımcısı Hasan Algan ve özel eğitim öğretmenleri, ilçe müftülüğünün ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Müftü Köksal ve beraberindekilere teşekkür etti. Müftü Hüseyin Köksal'da, ilgi ve alakaları dolayısıyla okul müdürü ve ekibine teşekkürlerini ifade ederek tüm idareci, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.


Hüseyin Köksal, Vakfıkebir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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