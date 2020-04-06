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Müftülük görevlileri iş başında

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, korona virüsü salgınının hızla yayılması ve hayatın her alanını olumsuz etkilemesi nedeniyle valilik tarafından bir dizi önlem alındığını söyledi.

06.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:59
Müftülük görevlileri iş başında
Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, korona virüsü salgınının hızla yayılması ve hayatın her alanını olumsuz etkilemesi nedeniyle valilik tarafından bir dizi önlem alındığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların maaşları Hakkari İl Müftülüğü personellerince evlerinde teslim ediliyor. Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, korona virüsünün hızla yayılması ve hayatın her alanını olumsuz etkilemesi nedeniyle valilik tarafından bir dizi önlem alındığını belirterek, "Bu önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımız 112 Acil Servis merkezini arayarak taleplerini iletmektedirler. Çağrı merkezi yetkilileri maaş çekme ile ilgili gelen talepleri müftülüğümüzce görevlendirilen 4 büro personeli tarafından kullanılan 112 Vefa İletişim Programına bildirmektedir. Vefa iletişim programını kullanan görevlilerimiz de 'Valilik Vefa Sosyal Destek Grubunda' görevlendirilen personellerimize talepte bulunan kişilerin iletişim bilgileri ile çekilmek istenen meblağı bildirerek maaşlarının ilgili bankalardan çekilerek bizzat evlerinde kendilerine teslim etmelerini sağlamaktadırlar" dedi.

Din görevlilerinin salgın dolayısıyla yaptıkları hizmetlerin sadece bundan ibaret olmadığını bildiren Gürbüz, "Salgının ülkemizde görülmesinden bugüne kadar görevlilerimiz her alanda üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedirler. Korona virüsüyle yapılan mücadelede, bir yandan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan vatandaşları virüse karşı alınan yeni tedbirler konusunda bilgilendirip yetkililerce alınan tedbirlere uymaya davet ediyorlar. Baharın gelişiyle birlikte özellikle köylerimizde görev yapan din görevlilerimiz, vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlamak gayesiyle tarla ekimi ile ağaç budama işlerini üstlenmekte ve görev mahallerinde salgının yayılmasını önleme gayreti içinde olmaktadırlar. Görevlilerimizin yaptığı bu özverili çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu dönüşümler bizleri fazlasıyla memnun etmektedir" diye konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Faruk Gürbüz, Hakkari, Güncel
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