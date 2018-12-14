Müftülük ile Yeşilay Arasında İşbirliği Protokolü

14 Aralık 2018 Cuma 10:28



14 Aralık 2018 Cuma 10:28

Kırklareli İl Müftülüğü ile Yeşilay Kırklareli Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele konusunda işbirliği protokolü imzalandı.Kırklareli İl Özel İdaresi Salonunda gerçekleşen programda Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı akademisyen öğretim üyesi Vedat Acar tarafından din görevlilerine yönelik bağımlılıkla mücadelede yöntem ve yaklaşım konusunda sunum yapıldı. Ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Yeşilay Şube Başkanı Vedat Acar'ın imzaları ile işbirliği protokolü imzalanarak yürürlüğe girdi.Müftü Demirtaş yaptığı açıklamada, "Yeşilay Kırklareli Şubesini tebrik ediyorum. İyi bir ekip ile yola çıkılınca verim alındığını görüyoruz. Şube Başkanımız Vedat bey, 2 yılda ekibi ile birlikte 12 bin kişi ile yüz yüze görüşülerek hizmet veriyorlar. Bizler de aynı özveriyi göstermemiz gerekir. Bu alanda din hizmetkarları olarak biz de çok güzel çalışma yapacağız. Bağımlılığın her türlüsü ile mücadele sevgi ve hikmete dayalı bir gayret ile hizmet anlayışı ile çalışılması gerekiyor. Biz insanımızla sahici bir bağ ve değerlerimizle buluşma ve onlarla ilgilenme konusunda bağ kuramadığımız zaman, bu kardeşlerimiz madde bağımlılığına yöneliyorlar" dedi.Yeşilay Şube Başkanı Vedat Acar yaptığı açıklamada, "İl Müftülüğümüz gerçekten bizim çalışmalarımıza çok özel önem veriyor. Bu protokol ile hocalarımıza formatör eğitimi vereceğiz ve sahada güzel çalışmalar yapacağız" diye konuştu. - KIRKLARELİ