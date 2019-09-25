Haberler » Güncel » Haber

Müftülük personeline hizmet içi eğitim verildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmette verimliliğin arttırılması, teşkilat mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve ilçe müftülüklerinde yürütülmekte olan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla Sivas İl Müftülüğü tarafından il ve...

25.09.2019 11:02Müftülük personeline hizmet içi eğitim verildi
Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmette verimliliğin arttırılması, teşkilat mensupları arasında iletişimin güçlendirilmesi ve ilçe müftülüklerinde yürütülmekte olan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla Sivas İl Müftülüğü tarafından il ve ilçe müftülüklerinde görevli memurlara yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Seminerin ilk dersine Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş da katıldı. Seminerlerin motivasyon ve birliktelik açısından önemli olduğuna dikkat çeken Müftü Akkuş, "Değişen ve gelişen dünya şartlarına göre kendimizi yenilememiz ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerden haberdar olmamız gerekmektedir" dedi.

Seminer boyunca katılımcılara Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim sistemleri, resmi yazışma kuralları, elektronik belge sisteminin kullanımı ile protokol ve nezaket kuralları konusunda dersler verilecek. - SİVAS

Diyanet İşleri Başkanlığı, Akkuş, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:22 Endonezya'da yolsuzluk kanununun revize edilmesine tepki
12:22 Manisa'da "dumansız araçlar" uygulaması
12:22 İsrail'deki erken seçimlerin kesin sonuçları açıklandı
12:22 Konya sosyal medyada paylaşım yapan deaş üyesi, adliyede
12:22 Giresun bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı
12:22 Spor sofiane feghouli taraftarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz
12:22 İzmir'de, sağanak yağmurda ev ve iş yerlerini su bastı-1