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Müftülükten vatandaşlara yardım

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Erfelek İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yardımlar devam ediyor.

11.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:03
Müftülükten vatandaşlara yardım
Sinop 'un Erfelek ilçesinde, Erfelek İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yardımlar devam ediyor.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgınının vatandaşlara vermiş olduğu maddi ve manevi zararların bir nebze de olsa hafifletilmesi maksadıyla, Erfelek İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yardımlar sürüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek ilçe Müftüsü Mikail Özkan, "Erfelek İlçe Müftülüğümüz tarafından yardımlarımız devam ediyor. Bunların başında ilçemizde oluşturulan vefa gruplarında etkin olarak görev yapan din görevlilerimizin yapmış olduğu faaliyetler başı çekmekte, maneviyat yüklü gecelerin ihyası konusunda sosyal medyanın etkin olarak kullanılması ve Türkiye Diyanet Vakfı Erfelek Şubesi'nce hazırlanan yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıyla devam etmektedir. Salgın hastalıktan dolayı vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, hastanelerde yatan hastalarımıza da Yüce Mevla'dan acil şifalar diliyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Erfelek, Sinop, Güncel
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