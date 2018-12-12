Müge Anlı, Şaşkınlığını Gizleyemedi! 4 İlde 6 Nişanlısı Var

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında ortaya çıkan dolandırıcılık olayı ağızları açık bıraktı. Hilal adındaki kadının 4 ilde 6 nişanlısının olduğu ortaya çıktı.

GERÇEKLER İFŞA OLDU

Atv'de ekrana gelen 'Müge Anlı İle Tatlı Sert' programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Tevfik Karagöz olayında, şaşırtan gelişmeler yaşandı. Karagöz'ü dolandıran 'Milli Gelin' Hilal'in Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'da da 6 kişiyle daha böyle nişanlar yaptığı ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen bir kadın da canlı yayına bağlanınca tüm gerçekler bir bir ifşa oldu.

6 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİ

57 yaşındaki Tevfik Karagöz, Resul Beyin karısı Hilal Hanımı "bekar" olarak tanıtıp kendine nişanladığını öne sürdü ve 37 Bin Lirasını geri alabilmek için Müge Anlı'dan yardım istedi. Programın ilerleyen bölümlerde Resul Bey canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı ve "Tevfik bey evlenmek isteyince ben de yardımcı olmak için yeğenim olarak tanıttım" dedi. Fakat olayın perde arkasının bambaşka olduğu ortaya çıktı. Tevfik Beyi dolandıranların bir evlilik çetesi olduğu ve Türkiye genelinde birçok insanı böyle dolandırdıkları öğrenildi. Müge Anlı da bugünkü bölümde Gaziantep, Hatay, Kırşehir ve Antalya'dan gelen 5 'Milli Gelin' mağdurunu canlı yayına çıkarttı ve şikayetlerini dinledi. 6'ıncı mağdurun da yeni bir evlilik yaptığı için yayına katılamadığı öğrenildi.

MÜGE ANLI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

İlerleyen dakikalarda da 'Milli Gelin'in dolandırdığı bir ailenin getirdiği görüntüler izletildi. Gelinin nişan esnasında çekilen görüntülerdeki rahatlığını gören Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı, 'Milli Gelin' olayını anlatırken "Nerdeyse partilerin bile bu kadar organize kurumları olamıyor. Ancak bizim Jandarma teşkilatı bu kadar kurumsal olabilir." ifadelerini kullandı. Yine ilerleyen dakikalarda canlı yayında telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın, "Dolandırıcılık yapacakları yerlerde önce gerçek bir evliliğe vesile olurlar. Bu onların güvencesidir. Ardından bir ev, anne, baba ayarlarlar. Dolandırıcılığı yapıp ortadan kaybolurlar. Paraları da aralarında bölüşürler" diyerek evlilik çetesini anlattı.