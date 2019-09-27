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Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi

İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrası Müge Anlı, canlı yayında Kızılay işbirliği ile yapılan Mobil Aşevlerinin müjdesini verdi. Projeler hayata geçtikten sonra 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.

27.09.2019 10:39

İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağza getirdi. Bugün de Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan depremle ilgili televizyonlar da konuyu programlarına taşıdı.

DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

ATV'nin en çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı da konuklarıyla birlikte dün yaşanan depremle ilgili konuyu değerlendirdi. Anlı, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.

MÜJDEYİ VERDİ

Depremle ilgili yeteri kadar önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Müge Anlı, "Elimde iki tane dosya var" diyerek, sevindiren haberi duyurdu. Müge Anlı, toplanan bağışlarla yapılan aşevleri ve mobil aşevleri ile ilgili bilgi verdi.

7 BİN KİŞİYE ULAŞACAK

5 mobil aşevi projesinde ise, aşevleri TIR'larla doğal afet neredeyse oraya gidecek ve halkın yiyecek ihtiyacını karşılayacak. Projeler faaliyete geçtikten sonra, 7 bin kişiye yemek dağıtımı yapılacak.

Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi

Müge Anlı, İstanbul, Türkiye, Deprem, Magazin

YORUMLAR(1)
BİR ZAMANLAR ANADOLU:Eee daha önce dağıtılmıyor muydu, bu fikirdemi mrs. Reyting den çıktı?!
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