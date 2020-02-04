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Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ilginç anlar yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Canlı yayına bağlanarak iddiaları reddeden İhsan Bey, Müge Anlı'nın sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu adeta çıldırttı.

04.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:13

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümünde yaşanan olaylar izleyiciyi adeta şoke etti. Sosyal medyadan tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını öne sürdü. Tüm olay zinciri ise bundan sonra başladı. İhsan isimli şahısın aileye yaptıkları ve daha sonra aileyi dolandırıp kaçması akıllara durgunluk verdi.

350 BİN TL DOLANDIRILDI

'de ailesiyle birlikte yaşayan Adile Yeşilgöz, nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia ederek babası Mehmet Hayri Yeşilgöz ile birlikte Müge Anlı'nın programına katıldı.

Sosyal medyada tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inandı ve 350 bin TL dolandırıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Kendilerini dolandıran sahte nişanlıya bir türlü ulaşamayan baba kız çareyi Müge Anlı'nın programına katılmakta buldu. Anlı'nın programa telefonla bağladığı İhsan Bey, iddiaları reddetti.

MÜGE ANLI ÇILGINA DÖNDÜ

Evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkan İhsan Bey, Müge Anlı'nın "Siz evli değil misiniz? Neden başkasının kızıyla nişanlanıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu çıldırttı.

"SEN BENİMLE DALGA MI GEÇİYORSUN?"

"Evliysem başkasıyla evlenemez miyim yani?" diyen adama Müge Anlı, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun?" diye sordu. Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Müge Anlı, İzmir, Magazin


HABER YORUMLARI (13)
ADINIZI YAZIN CEVDET:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazındogrular pesinde muge hanim saga sola saptirmayin dosdogru olun
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0 0
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KUZUCUK:muge hanim canla basla vazifesini yapiyor tebrik ediyorum dedikodulari birakin
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1 1
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İZDİVACİN KIRINTILARI:ALAAYI DüZMECE OYUN TiYATRO MESELA 8 KOCALI SEDA SAYANDA CORUM MEZARLIGI GiZEMLI FALANDA FiLAN
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1 1
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ESKİ MEMUR:boyle programlar baska turlu olmali. resmen maceraci baskalarin derdinden zevk alanlarin programi. milletde haya kalmamis ki, suclularin ortaya cikmasi icin boyle program zaruri degildir.
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0 0
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LOKO:Bunu cidden izleyenler var mı shhshsh
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2 1
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YUH:asıl siz herkesle dalga geçiyorsunuz.
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4 15
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NEDEN:Gerçekleri söylediği için mi dalga geçmiş oluyor!?
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5 1
SEF:su programlari topyekun yok edin
Yayından Kaldır
6 10
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LAF EBESİ:Neden? sizide mi kirli çamaşırlarınızın ortaya çıkmasından korkuyorsun
Yayından Kaldır
8 2
NEDEN:Neden her şey ortaya çıkıyor diye mi?
Yayından Kaldır
5 2
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