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Müge Anlı, canlı yayında hakaret içeren kelimeyi söyleyemeyince internetten bakıp anlamını okudu

Evlilik vaadiyle dolandırılan erkeklerin yaşadıklarını çözmeye çalışan Müge Anlı, bir erkeğe canlı yayında "P.z.venk" diyemediği için arama motorunda kelimenin anlamını okudu.

13.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:47

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında trajikomik bir hikaye işlenmeye başlandı. Evlilik vaadiyle dolandırılan erkekleri canlı yayında konuk eden Müge Anlı, bir ara telefonunu eline alarak arama motorundan okuduğuyla herkesi şaşkına çevirdi.

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDILAR

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ileri sürerek Müge Anlı'dan yardım istediler. Canlı yayında evlilik vaadiyle dolandırılan adamların sayısı yükseldikçe durum ilginç bir hal almaya başladı.

KELİMEYİ SÖYLEMEYİNCE ANLAMINI OKUDU

Yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Müge Anlı ise konuyu işlerken birine hakaret içeren bir söz söylerken canlı yayında olduğunu hatırladı. RTÜK'ten dolayı canlı yayında "P.z.venk" kelimesini söyleyemeyen Müge Anlı, çareyi internetten bakmakta buldu. Yayında telefonunu alarak "P.z.venk" kelimesini aratan Anlı, kelime anlamını okuyarak "Bir kadınla bir erkeğin yolsuz birleşmelerine aracılık eden kimse" dedi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın canlı yayındaki bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu. Müge Anlı için "Sonuna kadar Mügeciyiz" ve "Bu kadın cidden çok mükemmel" yorumları yapıldı.

Müge Anlı, canlı yayında hakaret içeren kelimeyi söyleyemeyince internetten bakıp anlamını okudu

Müge Anlı, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (2)
ASLIHAN:Müge ablaa sen nasıl bir kralsın beee :)
Yayından Kaldır
7 0
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SILA:halkını sömüren bir kral :D
Yayından Kaldır
3 4
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