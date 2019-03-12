Müge Anlı Canlı Yayında İsyan Etti: Bu Nasıl Vahşettir!

Antalya'da kaybolan Asım Bayram'ın cesedi ormanlık alandı gömülü olarak bulunmuştu, Müge Anlı cinayetteki yeni gelişmeleri ve detayları aktardı.

8 PARÇA HALİNDE BULUNDU

Müge Anlı'da sırrı çözülmeye çalışan Asım Bayram hakkında bir izleyici Antalya Kepez'deki bölgede insana ait olduğu tahmin edilen bulguya rastlandı. Olay yeri inceleme ekibi insan cesedi olduğunu doğruladı. Beyaz saçlı erkek cesedinin Asım Bayram'ın olduğu dün öğleden sonra kesinleşti. Asım Bayram'ın bedeni 8 parçaya bölünerek gömülmüş bulundu. Herkesi şok eden olay ise cesedin 8 parça halinde bulunmuş olmasıydı. Kim yada kimler neden böyle bir cani yolu denedi henüz belli değil. En büyük iki şüphelide hala Emlakçı Murat ve Asım beyin beraber yaşadığı Ferluga Hanım. İddialar Ferluga Hanımında olaydan haberdar olduğu yönünde. Müge Anlı'da bugün canlı yayında yaptığı açıklama ile cinayetin ayrıntılarını anlattı.

"BU NASIL BİR VAHŞETTİR"

Anlı "Oradan bulunan ceset Asım Bayram'a ait çıktı. Ayrıntılar ortaya çıkınca vahşi bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Ceset bütün değildi ceset 8 parçaya ayrılarak oraya gömülmüştü. Hakikaten bu durum bizi şoke etti. Yani 82 yaşındaki bir adamı bu şekilde öldürmenin anlamı nedir nasıl vahşettir. Nasıl bir akıl nasıl bir vicdan nasıl ruh bunu yapar.Bizim ilk aklımıza gelen uyuşturucu etkisi altında cinayetin işlendiğini düşündük. Çünkü gerek yok yani ne gibi bir gerekçe olabilir. Daha önce böyle bir şey gördük ama manasız bir şekilde anlamsız bir şekilde ceset bütünlüğü olduğunu öğrendik. Söylerken bile nefesim tıkanıyor ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama şoke olduk" açıklamalarını yaptı.