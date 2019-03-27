Müge Anlı'da Akılalmaz Olay: Cinlerime Söyledim, Müge Anlı Program Yapamayacak

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, ilginç anlara sahne oluyor. Programın bugünkü bölümünde kendisini Mehdi olarak tanıtan ve Enes Uçkan ile Cemal Güngör'ü kandıran Nur Ahmet Pehlivan olayı işleniyor. Silivri'de yaşanan olayda iki arkadaşı define kazmaya ikna eden din istismarcısı, 'Ben Mehdiyim, Cinlerimi saldım ve alanı taradılar, burada 100 ton altın var. Allah bana Hz. Muhammed'in eşyalarını gönderdi.' gibi söylemlerde bulunuyor.

MEZARLIKTA DEFİNE ARADILAR

İstanbul Silivri'de yaşanan olayda, Enes Uçkan ve Cemal Güngör isimli iki arkadaş, Nur Ahmet Pehlivan'ın yalanlarına inanarak, yanlarına aldıkları iki arkadaşlarıyla birlikte Rum Mezarlığı altında define aramaya başladı.

DEFİNE AVCILARINDAN BİR DAHA HABER ALINAMADI

Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçeklere göre, 3 yıl boyunca 120 metre 'S' şeklinde tünel kazan define avcılarından bir daha haber alınamadı. Ancak olay bununla da kalmadı.

"BEN MEHDİYİM"

Tüm çevre halkı kandıran ve "Ben Mehdiyim. Artık sır perdesi kalkacak. Kıyamet günü geliyor, bana inanın, bana destek olun ve sizlere cennetteki yerinizi garanti edeyim." diyen din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kandırdığı insanlar bir bir programa konuk olurken, anlattıkları kan dondurdu.

"CİNLERİMİ SALDIM"

Müge Anlı'nın bu olayı incelemesinden rahatsız olan Nur Ahmet Pehlivan'ın, "Cinlerimi saldım. Müge Anlı ve ekibine o programı yaptırmayak. Siz merak etmeyin, tüm gazabım onların üzerinde olacak." dediği öğrenildi.

"CİNLERİM BANA HZ. MUSA'NIN KILICININ KABZASINI GETİRDİ"

Bir diğer vatandaş ise, din istismarcısı Nur Ahmet Pehlivan'ın kendisini de kandırdığını ve kendisine Kabe'nin örtüsünden bir parçayı öptürdüğünü, Cinlerim bana Hz. Muhammed'in hırkasını, Hz. Musa'nın kılıcının kabzasını getirdi dediğini iddia etti.