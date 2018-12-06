06 Aralık 2018, 12:47
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Müge Anlı'da Akıllara Durgunluk Veren Olay! 4 Yıl Baktığı Çocuk Başkasının Çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Faruk adında bir şahıs, 4 yaşındaki çocuğun kendisinden olduğunu düşünerek DNA testi istedi. DNA testinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Faruk, canlı yayında çocuğun annesi Birgül'e saldırdı.

Müge Anlı'da yine akıllara durgunluk veren bir olay gün yüzüne çıktı. 4 yaşındaki oğlunu göremediği için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Birgül, canlı yayında saldırıya uğradı.

Birgül, bir kişiden çocuk yaptıktan sonra Faruk ile tanışarak onun evine yerleşti. Burda hamilelik sürecini geçiren Birgül, Görkem adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra Faruk'tan da ayrılan Birgül, Faruk'un çocuğunu kendine göstermediği gerekçesiyle programa başvuruda bulundu.

FARUK, ÇOCUĞUN KENDİNDEN OLDUĞUNA İNANIYORDU

Faruk, Birgül'ün kendisinden ayrılmasının ardından Görkem'in kendi çocuğu olduğu düşüncesiyle bakmaya başladı. Toplamda Görkem'e 4 yıl bakan Faruk, canlı yayında yapılan DNA sonucuyla hayatının şokunu yaşadı.

FARUK CANLI YAYINDA BİRGÜL'E SALDIRDI

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, yapılan 19 ayrı test sonucunda Görkem'in babasının Faruk olamayacağını duyurdu. bu sözlerin üzerine Faruk canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi.

Birgül Memiş

"BEN ÇOCUĞUMA SONUNA KADAR BAKACAĞIM"

Birgül, Faruk'un saldırısının ardından konuştu. Birgül, "Çocuk benim çocuğum, sonuna kadar bakacağım" dedi.

"FARUK'UN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Müge Anlı Birgül'ün Faruk'a çocuğun kendisinden olmadığını fakat bu durumun köy yerinde yanlış karşılanacağını düşündüğü gerekçesiyle böyle bir saldırıda bulunduğunu söyledi. Anlı, "Faruk biraz bunu bence arbalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" dedi.

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Müge Anlı
06 Aralık 2018 Perşembe 12:47



YORUMLAR (13)
RACO: 4d liler 2020 ye kadar 4 zama mahkum edildi, asgari ücretle bağı koparılan 4d li işçiler yüksek enflasyon altında ezilecek hükümetin bu duruma acil bi çözüm getirmesi ve en azından memura kamu işçisine enflasyon farkı verdiği gibi 4d kadrolularda enflasyon farkını vererek dahada ezilmelerinin önüne geçmelidir
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TUYKİYE: bizim ulkemizde ahlak ucmus
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----------: YASAKLAYIN BU SAÇMA SAPAN PROGRAMLARI
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FARUK HAKLI COCUK ONUN: Bu çocuk kesinlikle babada kalmalı nine dede aile ortamından koparılmamalı. zarar falanda vermez asla inanmiyorum bise yapmaz. . bu kadından uzak tutulmalı. cocuk yurdunda bu cocuk onarılmaz yara alır aile ortamından kopamaz. Ha tepkiside gayet normal az bile yaptı.
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JÜL SEZAR: Keske cocuk dedıgın bu kadar basıt yapılan bırsey olmasa. her onune gelen bılınclı bılıncsız cocuk sahıbı oluyor. sonra olan cocuga oluyor.
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