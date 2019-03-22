22 Mart 2019, 09:38
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Müge Anlı'da Cinayete Azmettirdiği Söylenen Gülben Ergen, Sessizliğini Bozdu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Asım Bayram cinayeti ile gündeme bomba gibi düşen Gülben Ergen, sessizliğini bozdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, öldürülen Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in Gülben Ergen hakkında verdiği ifadeler gündeme bomba gibi düşerken, ünlü şarkıcı sonunda sessizliğini bozdu.

GÜLBEN ERGEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Asım Bayram cinayetinin zanlılarından Murat Güneş sorgusunda, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlatmıştı.

Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı'daki Murat Güneş'in ifadesinden sonra herkes ünlü ismi araştırmaya başladı. Sosyal medyada o ünlü ismin Gülben Ergen olduğu iddia edildi.

SEREN SERENGİL İFŞA ETTİ

Bütün bu olaylardan sonra ise Seren Serengil'den Gülben Ergen ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Serengil, mahkemelik olduğu Gülben Ergen'i YouTube kanalında bir bir ifşa etti.

"YOLUNDADIR HER ŞEY"

Tüm bu şoke eden iddiaların ardından Gülben Ergen, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak"Dinlenecek ve söylenecek şarkılar... Okunması gereken kitaplar... Muhabbete ortak olacağın dostlar... Eğlenceli, matrak arkadaşlar... Göstermelik değil, yaşamayı sevdiğin bir hayat ve dahası, heyecanlı, renkli, umut kokan hayallerin varsa... Yolundadır her şey" notunu düştü.

NİYETİ KÖTÜ OLANIN...

Öte yandan story kısmından da Hz. Ali'nin bir sözünü paylaşan Gülben Ergen, "Niyeti kötü olanın attığı ok kendine döner" diyerek hakkında çıkan iddialara göndermelerde bulundu.

AÇIKLAMALAR YETERLİ DEĞİL

Öte yandan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, iddialarınbasit olmadığını ve Ergen'in ciddi bir açıklama yapması gerektiğini savundu.

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Müge Anlı, Gülben Ergen, Magazin



YORUMLAR (12)
TIRCI OSMAN: Müge Hanım hep insanları buluyosunuz, Dünyada kaybolan uzaylılar ne olacak, insan uzaylı ayrımı yapmayın, Kara deliklerde kaybolan fotonlar elektronlar ne olacak, Tuzla Halkalı çöplüğü arıtma tesislerinde atomlar geri dünüştürüyomu abi
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,,: yazık olmuş yaşlı adama güçleri yetmiş, vahşice öldürmüşler. bu suçlular tv ye proğrama çıksa iyi olurdu daha birçok olayları da aydınlanır. neleri vardır neleri. bir de şunu söyliyeyim, Polis kardeşlerimiz nearetinde adliyeye götürüldüklerinde yüzlerini kapatıyorlar veya başlarını yüzleri görünmeyecek şekilde eğiyorlar. yüzleri görülsün kü toplum tanısın. ve de gören tanısın ki eski suçları da ortaya çıksın.
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KUTLU: Cahiller ve cehalet ten beslenen kurt lar sizi.
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YU AR: mügeye çıkarsa elleri kelepçeyle çıkarırlar.
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