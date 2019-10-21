Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti

Bugün Müge Anlı'da 2 cinayet ve 1 kayıp olayı işlendi. Geçen yıl cesedi çekyatın içinde kefenlenmiş olarak bulunun Gülümser Bulut cinayetinde sır perdesi hala aralanamadı. Bulut'un öldürülme şekli, 20 yıl önce patronunun cesedini bohça yapan Yunus Kahraman'ın seri katil olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.

2 CİNAYET 1 KAYIP

Müge Anlı canlı yayında, "Biz aslında Gülümser Bulut cinayetinde 1 kayıp ve iki cinayeti konuşmak durumundayız. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 1999 yılında işlenen bir cinayet var. Daha sonra 2018 yılındaişlenen bir cinayet var. Birbiriyle birebir örtüşüyor. Arada da yine İzmir Karabağlar'da 45 yaşındaki Özlem Akusta'nın kaybı var. O da yine 2018'de ve üçünün de yanında hep aynı kişiden bahsediyoruz." diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

CESEDİNİ BOHÇA YAPIP SAKLAMIŞTI

Yunus Kahraman'ın yıllar önce yanında çalıştığı ancak daha sonra hırsızlıktan dolayı işten çıkardığı patronu Nilgün Kırlı'yı öldürdükten sonra cesedi bohça yapıp balkona çıkardığı detayları işlendi. Katil Yunus Kahraman'ın en yakın arkadaşı olan aynı zamanda Nilgün Kırlı'nın erkek kardeşi Volkan Kırlı, Gülümser Bulut'un da benzer şekilde öldürülmesine dikkat çekti. Ablası vahşice katledilen Volkan Kırlı'nın, yakın arkadaşıYunus Kahraman'ın cinayetten sonra çok soğukkanlı davrandığına da vurgu yaptı.

KAYIP KADINI SON GÖREN DE AYNI KİŞİ

Programda 2 yıldır kayıp olan ve cesedine dahi bulunmayan 45 yaşındaki Özlem Akusta'nın son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olması ise seri katil olma ihtimalini güçlendirdi.

GÜLÜMSER BULUT OLAYI NEDİR?

İddialara göre Hatice Ayhan annesinden 3 gün boyunca haber alamadı ve genç kadın hastanelerde annesini aradı. Hatice Ayhan 3 günün sonunda Yunus Kahraman'ın annesi olan teyzesi ile birlikte eve geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.

Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.