Müge Anlı'da hastanede terk edilen Dilberay, 41 yıl sonra ailesine kavuştu

Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı'da Dilberay (Sibel Yalçın) Hanımın hikayesi yürekleri dağladı. Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce hastanede bıraktığı kızı Dilberay aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Mehmet bey kızı Dilberay'ı 2 aylık bebek iken hastalanınca kış ayı olması ve maddi imkansızlıklar kızını hastanede bırakıyor.

KIZINI BULMAK İÇİN PROGRAMA BAŞVURDU

Mehmet Çarkyolu 41 yıl önce kızı Dilberay'ı bulmak için Müge Anlı canlı yayına katıldı. Kızı Dilberay'ı hem hastalığından dolayı hemde maddi imkansızlıktan dolay 1 ay sonra almak üzere hastaneye yatırıyor. Yetkililere de durumu anlatıyor Mehmet bey ancak yetkililerden olumsuz yanıt alıyor. Mehmet bey ise hem maddi imkansızlıklar hemde kış ayı olmasından dolayı kızı Dilberay'ı hastaneden geri alamıyor.

KIZINA KAVUŞTURDU

Bu olaylardan sonra Mehmet bey kızını bulmak için Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Müge Anlı ve ekibi gelen iki ihbar ile 41 yıl sonra Mehmet beyin kızı Dilberay'a ulaştı ve Mehmet beyi 41 yıl sonra dün canlı yayında kızına kavuşturdu.

BABASINA KIZGINLIĞI GEÇTİ

Canlı yayında ablaları ile de kucaklaşan Dilber ay duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Babasına tepkili olan Dilberay'ın kızgınlığı canlı yayının ilerleyen saatlerde geçti.