Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

"KARDEŞİM 45 BİN LİRASINI ALDILAR"

29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e tatile gidiyorum diyerek evden çıkan Burah Aykurt'un izine o günden sonra bir daha rastlayan olmadı. Kayıp Burhan Aykurt'un ağabeyi 26 Temmuz günü sarı bir ticari aracın yanında durup, kardeşinin kimliği belirsiz kişilerce başına yabancı bir cisimle vurulduğunu ve yanında bulunan 45 bin lirasını aldıklarını söyledi.

EĞLENCE MEKANINDAKİ KADINA YÖNLENDİRİLDİ

İddiaların ardı arkası kesilmeyen kayıp olayıyla ilgili ise cinayete kurban gittiği düşünülen Aykurt'tan para aldığı öne sürülen Ercan Yılmaz canlı yayında şoke eden ifadelerde bulundu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Ercan Yılmaz, Mahmut Aykurt'un eğlence mekanına çalışan kadın yönlendireceğini söylediğini belirtti.

KANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Bugün ise Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Burhan Aykurt'un yaşadığı mahallenin muhtar Niyazi Canözü konuştu. Karagedik muhtarı Niyazi Canözü, Burhan Aykurt'u yakından tanıdığını söyledi. Canözü bir bankaya giderken, Aykurt'a denk geldiğini ve o zaman gördüğü söyledi.

Mahalle muhtarı Aykurt'un kendisine İzmir'e gideceğini ve orada bir kadın ile beraberolduğunu söylediğini belirtti. Canözü, Aykurt'un kandırıldığını düşündüğünü açıkladı.

"AĞABEY MAHMUT BAYKURT'UN ANLATTIKLARI SENARYO"

Karagedik muhtarı Niyazi Canözü, Burhan Aykurt'un abisi Mahmut'un anlattıklarının senaryo olduğunu düşündüğünü programda belirtti.