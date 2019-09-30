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Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

2017'de tartıştığı eşinin arabasından düşerek hayatını kaybeden Uğur Özkan'ın, ölümünden sorumlu tutulan eşi Hatice Özkan'a 25 yıl hapis cezası verildi.

30.09.2019 11:55

Müge Anlı 2 Kasım 2017 yayınında yeni bir dosya açıldı. Sakarya'da eşinin kullandığı arabanın kaputuna tutunan ve ardından da düşerek hayatın kaybeden Uğur Özkan'ın ailesi olaydan eşini sorumlu tutarak programa başvurmuştu. Uğur Özkan davasında bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

EŞE 25 YIL HAPİS

2 yıl süren dava bugün sonuçlandı. Özkan'ın ölümünden sorumlu tutulan eşi Hatica Özkan, kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Karaman mahallesinde yaşayan Uğur Özkan, Haziran 2017'de tartıştığı eşinin kullandığı arabanın kaputundan düşerek ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetmişti. Özkan'ın ailesi, oğullarının ölümünden gelinlerini sorumlu tutmuştu.

Şüpheli ölümle ilgili araştırmalar yapılırken, ölen Uğur Özkan'ın eşi Hatice Özkan'ın yasak aşk yaşadığı, Özkan'ın ölümüne sebep olan arabada erkek arkadaşının da olduğu söylendi.

Müge Anlı'da

Hatice Özkan, Müge Anlı, 3. Sayfa, Magazin

YORUMLAR(4)
Evli çiftler anlaşamıyor bir birlerinden elektrik alamıyorsa boşansınlar. kaçak elektrik kullanımı olduğunda iki taraftan birinin hayatı sona eriyor
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ZEYNEP:İNSANLAR GERÇEKTEN ÇOK ŞAŞIRDI ARTIK. DAHA BOŞANMADAN BU ADAMLA BİRLİKTE OL. SONRA BU ADAMI DA BAŞKA ADAMLA ALDAT ALLAH ISLAH ETSİN
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NAGEHAN ALÇI TUTUKLANSIN:DEVLETE KATİL DİYEN NAGEHAN ALÇIDA TUTUKLANSIN
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DOĞRULUK PAYI VAR:niye, haksız mı ? dillendirilmiyor diye yok mı 90 lı yılları araştırın
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