Müge Anlı'da şaşırtan olay! Çocuklarının babasının 8 kadınla ilişkisini ortaya çıkardılar

Müge Anlı'da dedektiflik filmini aratmayan hikaye ekranlara damga vurdu. Sevgi Demir birlikte olduğu oğlunun babası ile şaşırtıcı gerçekleri öğrendi. Demir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına diğer detayları da açıkladı.Demir, 8 kadının ortaya çıktığını iddia etti.

8 KADIN, 5 ÇOCUK!

Demir, oğlunun babasının zengin kadınları bulup, çocuk yapıp kadınları kendisine bağladığını ve daha bir zengin kadın bulduğu zaman diğerini bıraktığını öğrendiğini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında belirtti.

Sevgi Demir, kendisi ile birlikte 8 kadın olduğunu ve o kadınlardan 5 tane çocuk olduğunu dile getirdi.

ÜÇ SENE EVLİ KALDIM

Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınında şu sözlerle olayın detaylarını anlattı:

"Üç sene evli kaldım. Kendisi, Vuslat (oğlu) üç günlükken bizi bırakıp gitti. 'Anneciğim reklam geldi, kapatır mısın?' (çocuğu) dedi. Telefonu elime aldım, o sırada WhatsApp'ına (Ömer'in) girdim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı, 'ömrüm' diye. Sonra mesajları kurcalamaya devam ettim, 'O evden hemen çıkmalısın, Ahmet eve gelecek.' mesajlarını gördüm. Daha sonra, 'ömrüm' ve 'seni çok seviyorum' mesajlarını gördüm. 'Seni çok seviyorum' mesajına elimi getirdim ve eline telefonu tutuşturdum. Oğlumu da alarak evden çıktım."

O andan sonra oğlunun babasınını araştırmaya başlayan Demir, başka kadınlar olduğunu ortaya çıkardı. Ömer'in Selin hanımdan iki çocuğu olduğunu öğrenen Sevgi Demir, toplamda 8 farklı kadından beş çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaştı. Sevgi Demir, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Selin hanımla irtibata geçtiğimde o bana başka bir şey anlattı, ben ona farklı bir şey anlattım. Daha sonra bilgileri birleştirdik. Zengin kadınları bulduğunu, daha sonra çocuk yaparak kendine bağladığını ve daha zengin bir kadın bulduğunda ondan da çocuk yaptığını öğrendim. Tek önemsediği şey para... Şu an evli bir kadınla birlikte, maddi imkanı da çok yüksek. Dört numara olan eşini bıraktığını ve hayatında olmadığını anlattı."

"BENİ KULLANMAYA ÇALIŞTI"

"Beni, bu iş için (farklı bir kadınla evlenmek ve çocuk yapmak) kullanmaya çalıştı. Kabul etmedim. Benimle beraber 8 kadın, 5 çocuk var. Çok fazla çocuk olduğuna eminim, ben nasıl sesimi duyurduysam lütfen onların da bir şekilde anlatmasını istiyorum.

MÜGE ANLI, BİRÇOK DETAYI DA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

En son 2015 yılında Satiye hanımdan boşandığı görülüyor. Satiye hanımla evliliği devam ederken 2012 yılında Selin hanımla çalışıyor. Ona ayrı bir ev açıyor. Selin hanımdan iki tane çocuğu oluyor, 7 ve 2.5 yaşlarında. Sonra, aslında Selin'le tanıştıktan bir ay sonra seninle tanışıyor. Senden de bir tane oğlu oluyor, 5,5 yaşında. Yani aynı anda 3 kişi olduğunu öğreniyorsunuz.

SELİN HANIM DA CANLI YAYINA BAĞLANIRKEN, ŞU SÖZLERİ KULLANDI:

Benimle tanıştığında evliydi; ama ben onun sonradan evli olduğunu (Safiye hanımla) öğrendim. Şöyle ki, bana ilk tanıştığımda 'Ben evliyim, boşanma aşamasındayım. Eşim benden 9 yaş büyük. Zamanla yaş farkı ortaya çıktı. Bunu bahane ederek ayrılmak istediğimi söylediğimde de hamile kaldığını söyledi' dedi. Safiye hanım da belli bir yaşa geldiğini, bu yaştan sonra da oğluna bir kardeş istediğini söylüyor. Ben, Ömer'le 2011'in Nisan ayında tanıştım. Bana dedi ki, "Ben büyük kızımla beraber şu anki eşimden ayrıldım. Annemin yanımda kalıyorum." Kızı geldiğinde, "Babamla biz babaannemde kalıyoruz" dedi. Ardından, yavaş yavaş boşanma işlemlerinin biraz uzadığını söyledi.

Evlenmeden nasıl bir çocuk yapma kararı aldın? sorusuna ise şu cevabı verdi;

"Benimle nikah kıymamasının en büyük nedeni, yaptığı işle alakalıydı. Diyordu ki, benim işimin garantisi yok. Arkada çocuğum var, gün gelir başım sıkıntıya düşerse; benimle uğraşma. Sürekli şehir dışında oluyordu."



