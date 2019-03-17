Müge Anlı'da Şoke Eden İtiraf! Ünlü İsim 12 Milyon Dolara Kiralık Katil Tuttu

ATV'nin fenomen yapımı Müge Anlı'da ortaya çıkan Asım Bayram cinayetinden sonra, bir şoke eden itiraf daha geldi.

82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet yetkililerine bir önceki işlediği cinayet hakkında verdiği bilgiler stüdyoda şok etkisi yarattı.

ÜNLÜ İSİM 12 MİLYON DOLARA KİRALIK KATİL TUTTU

Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 12 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını anlattı.

AZMETTİRİCİ TÜRKİYE'NİN YAKINDAN TANIDIĞI İSİM

Sorgusu devam eden Murat Güneş, bu cinayetin azmettiricisinin, Türkiye'nin yakından tanıdığı bir ünlü isim olduğunu iddia etti.

"ADAMI BEDAVAYA ÖLDÜRDÜK"

Öte yandan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında emlak zengini Asım Bayramın cinayeti aydınlatıldı. Zanlıların, Bayram'ın cebinden 120 lira çıkınca "Adamı bedavaya öldürdük" dediği ortaya çıktı. Olayla ilgisi olan 3 kişi tutuklandı.