Müge Anlı'da Zekai Turhal Cinayetinde Damga Vuran Kadın Ticareti Detayı

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında canlı yayınca Zekai Turhal'ın cinayeti araştırırken şoke eden gelişmeler yaşandı. Dün canlı yayında Zekai Turhal'ın kayınpederi Ejder Gevrek'in kadın ticareti yaptığı canlı yayında ortaya çıkmıştır. Bu gün ise cinayete kurban giden Zekai Turhal ve programa katılan Satı Hanım'ın da kadın ticareti yaptığı ortaya çıktı. Müge Anlı bu bilgiler sonrası pes ettirecek açıklamalar yaptı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 8 Şubat 2019 tarihinde 58 yaşında 4 çocuk babası Zekai Turhal çalıştığı bekçi kulübesinde 16 el ateş edilerek öldürülmüştü. Müge anlı ve ekibi cinayeti araştırırken çok enteresan bilgilere ulaştı.

Dün canlı yayında Zekai Turhal'ın kayınpederi Ejder Gevrek'in kadın ticareti yaptığı ortaya çıkmasından sonra, bu günde öldürülen Zekai Turhal ve Satı hanımın da kadın ticareti yaptığı iddia edildi. Hatta Satı hanımın kızı 2 sene önce bu sebepten dolayı öldürürmüştü.

Canlı yayına bağlanan isim veremeyen izleyici ise Satı hanıma sorar mısınız Dilek ile Özge kim? sorusunu yönetti. Satı hanıma da Dilek benim kızımı öldürenlerin kardeşi olduğunu Özge'yi de tanımadığını söyledi.

Bunun üzerine izleyici "Müge hanım Satı hanımda kadın ticareti yapıyor maalesef." dedi. İsim vermeyen izleyici Satı Hanım'a "Çarşamba pazarının oradaki evden neden kovuldunuz? Kızın neden öldürüldü?" sorularını yönetti. Satı hanımda kirayı ödeyemedim o yüzden çıktım, kızımda kocasının düşmanları tarafından öldürüldü dedi.

Canlı yayına gelen bu iddialar karşısında şoke olan Müge Anlı' da "Biz neyin içindeyiz ya anlamadım yani. Korku filmi gibi. O zaman şurada oturanların cinayeti bilmemesinin mümkünü yok yani. Siz biliyorsunuz burada oturanlar cinayetin kimin işlediğini biliyorsunuz. Artık bu kadar konuşulanın üzerine bu adamın 14 kurşun sıkıldıysa hiçbirinizi birbirinizden ayırmıyorum bu 7 kişi biliyor bu cinayeti kimin işlediğini.

Bakın cinayet ile yargılanmak ayrı bir şeydir. Örtbas etmek ayrı bir şeydir. Bakın siz bir hazırlık kurmuşsunuz. Siz bir plan yapmışsınız. O planın içinde sen gitmişsin Pakize'yi almışsın Kırıkkale'de ona bir ev tutma hazırlığına girmişsiniz. Ne zamanki Zeki öldürülmüş hop planlar alt-üst olmuş.Tutulan eve yerleşilmemiş.

Pakize'de dönmüş oradaki Erdal ile nikahı kıymış olay bu....Sizin planınız kim bozdu?" sorusunu yönetti ama cevap alamadı. Ayrıca Satı hanımın yayına katılan Pakize hanımın ise şimdiki evlendiği kişinin kız kardeşi olduğu anlaşıldı. Cinayet ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.