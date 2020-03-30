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Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu

Sunuculuğunu yaptığı programda migren ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede arabada iğne olmak istediğini, ancak bunun doktorlar tarafından kabul görmediğini belirten Müge Anlı'nın "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

30.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:24

ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert'te konuşan sunucu Müge Anlı'nın doktorlar hakkında sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı.

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, sağlık çalışanları gece gündüz demeden çalışıyor. Müge Anlı'nın ise canlı yayında doktorlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Migren hastalığı olduğunu söyleyen ve sürekli acile gittiğini belirten Müge Anlı, koronavirüs bulaşabilir endişesiyle hastanede değil de arabada iğne olmak istediğini fakat doktorların bunu tedbiren kabul etmediğini anlattı.

"SONRA DİYORLAR Kİ DOKTORLARA İYİ DAVRANIN"

İğne yaptıramadığını belirten Müge Anlı doktorların tavırlarından memnun olmadığını "Sonra diyorlar ki doktorlara iyi davranın" ifadelerini kullandı. Anlı devamında arabada migren iğne olmasını kabul etmeyen doktor için "İnşallah sen de birgün böyle bir migren ağrısı çekersin ve aynı tavırla karşılaşırsın" dediğini anlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ve sağlıkçılar ise bu sözlerin ardından sosyal medyada kampanya başlattı. İçinde bulunan zorlu dönemde sağlık çalışanlarına karşı kin ve nefret oluşturmakla suçlanan Anlı'ya ağır eleştiriler yöneltildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısının 'mügeanlıözürdile' hashtagi ile attığı tweetler sonrası konu trend topic listesinde bir numaraya kadar da yükseldi.

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Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Etiketler: Müge Anlı, Türkiye, Magazin

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Sunucu Müge Anlı doktorları hedef aldı, ardından sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu

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Haberler ›› Magazin ››Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin
Yorumlar (84)
GÖZLEM:Kadının başı ağrıyor. . Tek umudu ilacı. . O da olmayınca. . Hoşgörülü olmak bize düşüyor. Haklı mı? değil. . ! Kendini toparlayınca, gönül almasını bilir. . Acil şifalar dilerim.
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HANDAN GENCER:Hastaysan acile başvurunca zaten gerekli işlem yapılacaktır. Sağlıkçı her isteyene gerekli gördüğü yerde tedavi edecek hali yok yazik sana yazik millet caniyla ugrasirken boyle yapman yo
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DOKTOR B:Muge hanim seviyoruz ama doktorlara karşı yapmış olduğun tepki hic hoş değil....
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AKLI SELİM:Müge anliyi haklı bulanlara inanamıyorum Sağlık sistemi kimsenin kendi egolarını tatmin etme yeri değildir. Nasıl bu kadar doktor düşmanı olduk Gel arabamda iğne yap diyeni nasıl haklı bulur olduk
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AYSE:muge hanim dogru soyluyor halkin sesi oldu bence
Cevap Yaz 3 1
VATANDAŞ:Müğe anlı yeter artık yüzünü görmekten bıtkınlık geldi öğğğğğğ öğğğğ .
Cevap Yaz 19 87
KGB:Git Survivor izle madem
7 10
X:Sende bakma, zorlayan mi var
5 6
MAMO:aynen igrenc
13 33
KIRŞEHİRLİ:Kendini beğenmiş feminist çok şımartıldın kadınlarımızı kocalarına düşman edensin
Cevap Yaz 19 72
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