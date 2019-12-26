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Müge Anlı duyurdu; Türkiye'nin konuştuğu kız kardeş tutuklandı

Müge Anlı'nın programında araştırdığı Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:20 Müge Anlı duyurdu; Türkiye'nin konuştuğu kız kardeş tutuklandı
Müge Anlı'nın programında araştırdığı Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Olayda C.E ve M.E kardeşlerin yanında kız kardeşleri Z.E. de tutuklandı.
'te 3 yıl önce kaybolan ve Müge Anlı'nın korkunç bir cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardığı Mehmet Muharrem Elbay dosyası ile ilgili sıcak bir gelişme yaşadı. Programda yapılan duyuruya göre; canavarca hislerle kasten adam öldürme suçlamasıyla kardeşler C.E ve M.E.'nin tutuklanmasının ardından kız kardeşleri Z.E. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Müge Anlı'ya gelen; "Z.'nin kömürlüğü kazıldı" ihbarıyla harekete geçen emniyet yetkilileri Z.E.'yi gözaltına aldı. Ardından kömürlükte yapılan kazı çalışmasında kemiklere ulaşıldı.
Adliyede hakim karşısına çıkan Z.E., kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaybolduğu günden beri her fırsatta Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayete kurban gittiğine dikkat çeken Müge Anlı; "Z.E., sen cinayetin bütün ayrıntılarını biliyorsun ve anlatıyorsun. Ben anlayamıyorum, sen hala nasıl dışarıdasın" demişti.
(İHA)

Gaziantep, Müge Anlı, Güncel

Kaynak: İHA

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