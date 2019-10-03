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Müge Anlı "Hamile kadını döven adamı bulmam" dedi, sosyal medyadan Müge Anlı'ya destek mesajları geldi

Müge Anlı, eşine kız bebeğe hamile olduğu için şiddet uygulayan ve kaybolduğu için kızı ve kardeşi tarafından aranan kişiyi bulmayı reddetti. Müge Anlı'nın bu davranışı sosyal medyada gündem oldu ve "Çoğu adamdan daha cesur yüreklisin" gibi yorumlar yapıldı.

03.10.2019 08:07

Müge Anlı, Magazin, Güncel


YORUMLAR(23)
EFSANE:İman varsa imkanım var.nasıl bakarsan öyle görürsün ama mutlaka görürsün
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MÜGE ANLI:Sen sesini çikaramayanlarin SESİSİN MÜGE ANLI Hanım,senin Yüreğine sağlık ALLAH c.c sana Ömür versin.Aminnnnnn
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SENAYY SENAY:Ya birden ne kadar insancıl oluyoruz basına Bı is geldiyse oh olsun denırmıymıs adam basına gelecek her isi sonuna kadar haketmıs kendi gibi pislik birinden belasını bulmustur yanı su testisi su yolunda kırılmıştır umarım boyle birine niye uzulelım niye olduysa iyi oldu demeyelim adam karısını doverken oldurseydı daha mutlu olurdunuz dimi ki oglunun sakat dogmasına neden olmus adam ınslh cıkmaz Bı yerden hakettıgını bulmustur ınslh
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KAPAN147:iyi olmuş diyemezsiniz yakışmamış. özür dilerim kusura bakmayın bu işi çözemem dese gönül kırmasa, daha doğru bir üslup olurdu. . .
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KARADENİZLİ:Adan kaybolmadan önce eşi ve kayınbiraderinden neden şikâyetçi olmuş bir açıklama yok bence burasıda çok önemli. Kimse, kimsenin derdinden anlamıyor doğrularda konuşulmuyor ki. Nede olsa üzücü bir olay Rabbım hidayet nasıp eylesin.
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KUŞUNU ÖTTÜREN KAHRAMAN:SABAH SABAH BU MAHKEME SURATLI KADINI GÖSTERMESENİZ OLMAZ. .
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BLACK SWORD:Ben böyle bir adamı aramam başına bir iş geldiyse de iyi olmuş"?!!!!!!! Ne kadar aptalca,cahilce, cinsiyetçi bir açıklama. Memleketin okumuş cahili okumamışlarından daha teklikeli oluyor bazen!
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KLAVYE DELİKANLISI-2:bu sunucu sadece biz gibi 3. dünya ülkelerinde ekrana çıkabilir. ve sadece bizim millet gibi insanlar izler. daha kaliteli ve refah seviyesi yüksek ülkelerde kimse bunu izlemez!!
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KLAVYE DELİKANLISI:Saçmalık!!! ettiği lafın arkasında duran arkadaşlara sesleniyorum:başına bir iş geldiyse oh olsun diyorsunuz değilmi? bakın şimdi ne anlatcam size. kimse ölmeyi ve öldürmeyi hak etmez. karısını dövüyordu, oh iyi olmuş diyorsunuzya, yarın bir gün, eğer, paramı çaldı diye, çocuğumu dövdü azarladı diye, başka erkekle-kadınla gördüm diye, sıramı çaldı diye, yol vermedi diye, küfür etti diye, diye, diye, birisi gelir ve karşısındakine bir şey yaparsa hepiniz suçlusunuz!!!
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BNN:bazı babalar sırf zevk olsun diye çocuklarını karısını dover yol da öldürür bu adamda demek ki o türden bir hayvan yani boylelerıne uzulmeyın sadece gereksiz kalabalık onlar
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