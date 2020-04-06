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'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı neden yayınlanmadı?

Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her sabah ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümlerine ara verildi. Peki ama neden? İşte detaylar...

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı neden yayınlanmadı?

6 Nisan itibarıyla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' canlı yayını yerine tekrar bölümleri ekrana geliyor. Programın takipçileri neden canlı yayın olmadığını merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu.

EN ÇOK İZLENEN BÖLÜMLER YAYINLANIYOR

En son 3 Nisan Cuma günü ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri yerine 2020'nin sezonunun en çok izlenen bölümleri yayınlanıyor. Müge Anlı, canlı yayınların ne zaman başlayacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Müge Anlı, Magazin
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