Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Akıl Almaz Olay!

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu kendisine göstermediğini iddia eden Birgül Memiş'in ilk eşini başka bir erkekle aldattığı ve şu anda üçüncü bir isimle birlikte olduğu ortaya çıktı.

"BİRİSİYLE TANIŞTIM ÇOCUK ONDAN OLDU"

ATV'de ekrana gelen 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında eski eşinin 4 yaşındaki oğlunu alıkoyduğunu iddia eden Birgül Memiş'in hikayesi izleyenleri hayrete düşürdü. 24 yaşındaki genç kadının evliyken başka bir adamdan çocuk yaptığı ve şimdi ise üçüncü bir isimle imam nikahlı evli olduğu öğrenildi. 18 yaşında ilk evliliğini yapan ve ilk kocası Faruk Beyin çocuğun kendisinden olmadığını bildiği halde velayetini üzerine aldığını ileri süren Memiş şunları dile getirdi; "18 yaşında ailemin zoruyla evlenmeye mecbur bırakıldım. Kocamı sevmiyordum. Evli olduğum süreçte annemle birlikte bitmiş inşaatları temizliyorduk. Orada birisiyle tanıştım ve çocuk ondan oldu."

"EŞİM ÇOCUĞUMU VERMİYOR"

"Faruk Bey, kendisinden olmadığını bildiği halde neden çocuğu vermiyor?" sorusu üzerine ise Birgül Memiş, "Eski eşim bana inat çocuğumu vermiyor. Çünkü benimle barışmak istiyor. Ama ben evliyim. Onunla barışmak istemiyorum" yanıtını verdi. Genç kadın ardından, "İlk eşimin çocuğu olmuyordu. 2,5-3 sene beraber yaşadık. Bana ve çocuğuma şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı. Şimdiki eşiyle imam nikahlı olduğunu da söyleyen 24 yaşındaki Memiş, "Neden resmi nikah kıymadınız?" sorusuna ise "Biraz zaman istedi resmi nikah kıymak için. Ben de kendisine zaman tanıdım" dedi. Memiş mahkemede çocuğun velayetini verme sebebini ise "O zaman sokakta kalıyordum. Çocuğu kendimle beraber sokakta rezil edemezdim" sözleriyle açıkladı.

DNA TESTİ YAPILMASINI İSTEDİ

Gerçek babasının çocuğu istemediğini de belirten Memiş, "O madde içip satan bir insan. O zamanlar böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Şimdi çocuğu istese dahi vermem" dedi. Müge Anlı'nın "Çocuğun başkasından olduğunu söylemeye korkmadın mı?" sorusuna ise "Hayır" yanıtını veren Memiş, "Ben yüzde yüz eminim. Kendi çocuğumun kimden olduğunu bilmeyecek miyim?" diyerek DNA testi yapılmasını istedi.