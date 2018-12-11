Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Akılalmaz Dolandırıcılık Hikayesi!

Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve Resul isminde bir adamın karısını kendisiyle nişanlayıp 37 bin lirasını dolandırdığını anlatan Tevfik Karagöz, hikayesiyle stüdyodaki herkesi şaşkına uğrattı.

EVLENECEĞİM KADIN ARACININ KARISIYMIŞ

Atv'deki 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılarak evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve 37 bin lirasını kaybettiğini söyleyen Tevfik Karagöz'ün hikayesi izleyen herkesi şoke etti. Evleneceği kadının aslında kendisine aracı olan adamın karısı olduğunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşayan 57 yaşındaki 4 çocuk babası Karagöz, Müge Anlı'dan yardım isteyerek şunları dile getirdi; Ben aslen Gaziantepliyim. İlk eşimden boşandım. İkinci eşim ise vefat etti. Bir gün kahvede otururken, Hasan Akbulut isminde bir arkadaşım yanıma geldi ve 'Sen hala evlenmedin mi?' diye sordu. Ben de 'Hayır' yanıtını verdim... O da 'Ben sana bir numara vereyim. O seni evlendirir' dedi. Hüseyin olarak tanıtılan ve gerçek isminin sonradan Resul olduğunu öğrendiğim bir adamın numarasını verdi ve çağrı atmamı söyledi. Ben de adamla telefonla konuştum ve 'Gel burada iyi bir aile kızı var' dedi...

PARA İSTEMEYE BAŞLAYINCA ŞÜPHELENDİ

Ben de oğlum, kızım ve eniştemi alarak Birecik'e gittim. Bana Hilal olarak tanıttıkları kadının 38 yaşında olduğunu öğrendiğimde 'Ben 57 yaşındayım. Sen bana göre çok gençsin' dedim. O da bana 'Ben genç istemiyorum. Aklı başında birisi istiyorum' yanıtını verdi... Ertesi gün 11 bin 500 TL'lik ziynet eşyası, kıyafet ve cep telefonu aldım ve nişanlandık. Nişan esnasında Emine'nin dayısı olarak tanıtılan Hüseyin ismindeki adam, 7 bin 500 TL değerinde iki bilezik taktı. Ardından aradı beni ve 'bu kadar pahalı hediye taktığım için eşimle tartıştım. Bana bileziklerin parasını geri ver' dedi. Ben de nakit olarak bileziklerin parasını verdim... Benden sık sık para istemeye başladıklarında şüphelenmeye başladım. Yaklaşık 20 gün sonra nişanlımın evine gittiğimde evin boş olduğunu gördüm. Oradaki komşuları, 'Onlar böyle evlilik vaadiyle dolandırıcılık işi yaparlar' deyince dolandırıldığımı anladım ve bana nişanlımın dayısı olarak tanıtılan adamın aslında eşi olduğunu öğrendim."

İDDİALARI YALANLADI

Tevfik Bey'in bu iddialarından sonra Hüseyin olarak bilinen Resul Bey canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanladı ve "Tevfik bey evlenmek isteyince ben de yardımcı olmak için yeğenim olarak tanıttım." dedi. Ardından programa bağlanan Emin Bey de "Bu kişi Hilal Hanımı Fatma olarak tanıtıp 11 bin liramızı aldı" diyerek Resul Beyi suçladı. Resul Bey de gelen suçlamalar karşısında Hilal Hanım için bu işleri yapmak istemiyor diyerek aslında kısmi bir itirafta bulundu.