Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi!

İnşaat işçisinin kaza sonucu bir okul inşaatının üçüncü katından düştüğü iddia ediliyordu. Ancak ölen Hüseyin Aslan'ın ölümünden kısa bir süre sonra iş arkadaşı Adem Çelik'in ölen adamın eşiyle evlenmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

"SEVGİLİSİYLE PLANLAYARAK EŞİNİ ÖLDÜRDÜ"

Hüseyin Aslan'ın anne ve babası Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılıp şok iddialarda bulundu. Hüseyin Aslan'ın ailesi, Hüseyin Bey'in eşi Emel Hanım'ın, eşinin katili Adem Çelik ile evlendiğini belirtti. Adem ve Emel'in Hüseyin Bey ölmeden önce birliktelik yaşadıklarını ve bu işi birlikte planladıklarını iddia ettiler.

"EŞİMİN KAZASINI KONUŞUYORDUM"

İddiaların ardından Adem Çelik ve Emel Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı ve sorulara cevap verdi. Emel Hanım, "Adem ile konuşmaya başladıktan bir kaç ay sonra evlendik. Ben onunla eşimin kazasını konuşuyordum. Nasıl oldu bu olay diye soruyordum. Telefonla görüştükten bir süre sonra benim evime geldi ve çocuklarla konuştu. 6 ay sonra da evlendik." dedi.

"KENDİ HATASIYLA DÜŞTÜ"

Müge Anlı canlı yayında Hüseyin Çelik'in inşaattan düşerken yanında bulunan Adem Çelik'e olayın nasıl olduğunu anlattırdı. İfadesini değiştiren Adem Çelik, "Hüseyin iskeleye tırmanırken kendi hatasıyla düştü. Ailesi ve patronlar bunu biliyor ve olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Tazminat almak için gizliyorlar. Hüseyin, iskeleye dışarıdan tırmanırken düştü." dedi.

"ÇOCUKLARINI AÇ BIRAKIYORDU"

Müge Anlı'daki Hüseyin Aslan'ın ailesinin bir başka iddiası da Emel Hanım'ın çocuklarına yönelik uyguladığı şiddetti. Aile, Emel Hanım'ın çocuklarını sürekli dövdüğünü ve aç bıraktığını iddia etti. Hüseyin Aslan'ın ölümünden 2 ay sonra, eşinin ölürken yanında bulunan iş arkadaşı Adem Çelik ile evlenen Emel Hanım için aile suç duyusunda bulundu.