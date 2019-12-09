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Müge Anlı, kendisine şarkı yapan Yasin Aydın'ı canlı yayına davet etti

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Yasin Aydın, yıllardır kayıpları bulan Müge Anlı'ya şarkı yaptı. Adına şarkı yapılıp klip çekildiği için çok duygulanan Anlı, şarkıcıyı canlı yayınına davet etti.

09.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:45

Kim O Sakallı Adam, Yare El Değdi ve Oy isimli şarkılarıyla kısa sürede adını duyuran Yasin Aydın, Müge Anlı'ya özel şarkı yaptı. Bugünkü canlı yayınında şarkıyı dinleyen Anlı, duyusal anlar yaşadı.

"EKİBİNİ AL GEL BURAYA"

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan programında faili meçhul cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayınında kendi adına bestelenen şarkıyı dinledi. Genç şarkıcının, "Kaybolan duygularım, büsbütün umutlarım. Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı? " şeklinde sözleri olan şarkısını dinleyen Anlı, "Çok teşekkür ederim ağzına diline sağlık. İnşallah umutlarınız ve hayalleriniz hiç kaybolmasın. Ama onları da bulabilirsiniz. Onları kendi kendiniz bulacaksınız. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Yasin al ekibini gel burada bize şöyle bir çal şurada canlı canlı. Yasincim beni de çok mutlu ettin" dedi.

Yasin Aydın'ın Müge Anlı şarkısının sözleri:

Derdimin dermanı olup sen beni sarar mısın

Yana yana ararım kız sende arar mısın

Dünya malı bir yana sen bir yana sevdiğim

Bunu diyem olmadı yarim sen olur musun

Bir gün görürsen beni gözü yaş eli kanlı

Başkasında suç arama sensin inan tek zanlı

Kaybolan duygularım büsbütün umutlarım

Bunları da bulabilir mi bana Müge Anlı?

Müge Anlı, kendisine şarkı yapan Yasin Aydın'ı canlı yayına davet etti

Yasin Aydın, Müge Anlı, Dalgalar, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
ALİME BİLİR:şarkının sözlerini okudum bir şey anlamadım
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GERÇEKCİ:Çıkış yapmaya çalışan bir sanatçı. Allah aşkına şarkının sözlerinde ki saçmalığa bi dikkat edin. . .
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