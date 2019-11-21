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Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu

Müge Anlı, 14 yaşında kaçarak evlendiği eşinin kendisini aldattığını söyleyerek programına çıkan kadına "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" dedi. Müge Anlı'nın canlı yayında kadına söyledikleri Twitter'da gündem oldu.

21.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:02

Afyonkarahisar'da yaşayan Sultan Kurum, ailesinin onayı olmadığı 12 yaşındayken anlaştığı eşi ile 14 yaşında evlendi. Müge Anlı'nın canlı yayına katılan Kurum, 31 yaşındaki eşi Metin Kurum ile 14 yaşındaki oğlu Yunur Emre'nin kaybolduğunu iddia etti. Sultan Kurum ile Müge Anlı arasındaki diyalog ise canlı yayına damga vurdu.

EŞİNİN YASAK AŞK YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Eşi ve oğlunun soba almaya gidiyorum diyerek evden ayrıldıklarını ve bir daha geri dönmediklerini belirten Sultan Hanım'ın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Sultan Kurum, eşinin ortadan kaybolmadan 1 ay önce Selda isminde bir kadınla yasak aşk yaşamaya başladığından şüphe duyduğunu söyledi.

CANLI YAYINA BAĞLANARAK SULTAN KURUM'U SUÇLADI

Yayına bağlanan Metin Bey, oğlunun yanında olduğunu ve eşinden boşanmak istediğini söyledi. Sultan Hanım'ı suçlayan Metin Kurum, yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi.

"BİZ SINAVDAYKEN SEN KISIR YİYORDUN"

Sultan Kurum, canlı yayına telefonla bağlanan eşine oğlunun sağlık durumunu sormadan önce başka konular açarak tepki gösterdi. Kurum'un anlattıklarına sinirlenen Müge Anlı ise "Yani biz sınavda ter dökerken sen kısır yiyordun görümcelerinle" diyerek erken evlenmesine tepki gösterdi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Müge Anlı'nın Sultan Kurum'a verdiği tepki ise Twitter'da gündem oldu. Kısa sürede trend listelerinin üst sıralarında yer alan Müge Anlı için şu yorumlar yapıldı:

Müge Anlı'nın 14 yaşında evlenen kadına verdiği tepki Twitter'da gündem oldu

Müge Anlı, Afyon, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (14)
DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:Kaçarak evlenen bir kişi , kaçmaya aklı yetiyor da yarınlarının bu yaşam tarzıyla ne getireceğini çözememiş olması biraz tezat olmuyor mu ? Kısırı yerken bu dolabın böyle dönmeyeceğini idrak edememiş mi ? Kusura bakmayın ama , evlenince ne yapacağını bilen bir kişi ilerisi için plan yapmasını da pek ala bilir . . . Ne yaparsa insan kendi kendine yapar , bu saatten sonra ağlamanın anlamı yok . Temiz bir sayfa açacaksın artık . Güzel hayat , türbanla da olmuyor , akıla oluyor akılla .
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6 1
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FİKİR:Aileler bu gibi olaylarda ve genel manada evlatlarını takip etmeli, aşk sevgili olaylarının önüne geçmediği sürece bu gibi olaylar günden güne ölüme sonuçlanan durumlara yol açmaya devam edecek.
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2 1
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KİBİRRR:o kadar şişirildiki müge hanım , şuan kendi kibiriyle baş edemiyor , yazık. kendini üst akıl zannetmeye başladı.
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13 3
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GÜZELLİK:müge anlıda bazen ağzından çıkanı kulağı duymuyor. hayat bu istermiydi BÖYLE OLSUN sen 14 yaşında süslen püslen o düşsün ev çamasır bulaşık derdine
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10 2
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BZZTT:müge sende çok kibirlisin
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13 3
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XXXX:muge haklı dagılın!
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19 23
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.:muge haklııııııııııı dagılın!
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14 22
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MECAY:o kadınlar evde kısır yemeseydi sen nasıl o proğramı yapacaktın müge anlı. herkes senin gibi şanslı doğmuyor kimseyi seçemediği hayatı yüzünden eleştiremezsin. buna hakkın yok.
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19 3
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HİA:müge de akli dengesini yitirmeye başladı rabbim acil şifalar versin
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11 10
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HAYAT ADİL DEĞİL:Ortaokulda okul birincisi olmuştum, ancak babam okumama izin vermedi, benim arkadaşlarımın tamamı liseye giderken ben köyde tarlaya gittim, hayvan baktım ve babamın beni okutması için yıllarca ona dil döktüm yalvardım, öğretmenlerin defalarca konuştu, adam oralı bile olmadı, yani demem o ki herkes eşit şartlarda doğmuyor ve eşit şartlarda yaşamıyor. Baba baskısıyla evlenmek zorunda kaldım, hayata tutunmak zorunda kaldım, mücadele ettim şuan yüksek lisansı mezunuyum ve kamuda çalışıyorum :)
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16 1
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