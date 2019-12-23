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Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yorumcu olarak yer alan avukat Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur kanserden hayatını kaybetti.

23.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:37

ATV'nin çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan avukat Rahmin Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti.

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

"SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Özkan'ın vefat haberini eğitim gördüğü TED Koleji de yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu. TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları'ndan paylaşılan başsağlığı mesajında, "8. sınıf öğrencilerimizden Deha Uğur Özkan'ı uzun bir tedavi süreci sonrası kaybettik. Deha'mıza Allah'tan rahmet, kederli Özkan ve TED İstanbul Koleji ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

"HENÜZ 13 YAŞINDAYDI"

Programın sunucusu Müge Anlı bugün yayının açılışında Rahmi Özkan'a başsağlı diledi. Anlı, "Biz hafta sonu üzücü günler geçirdik. Rahmi Özkan'ın torunu tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı. Ölüm her şekilde acı. Ölüm sevdiklerine yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşındaki bir çocuğa hiç yakışmadı. Rahmi bey bir süre aramızda olamayacak. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söyleyecek bir şey yok" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti

Müge Anlı, Sabah, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
ALLAH SABIRLAR VERSİN: İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN. ALLAH RAHMETİYLE MUAMELE EYLESİN. SABIRLAR VERSİN.
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1 0
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ADINIZI YAZIN: yavrumm allah rahmet eylesin. .
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DOKUZKÖYDENKOVULANDOĞRUCU: Daha 13 yaşında kanser. Ülkemiz ne hale geldi. Araştırma konusu olan bu olay hakkında hiç değerlendirme yapan üniversite, siyasetçi vb. devlet erkanı yok mu? Hepimizin başına gelebilir. Yediğimiz içtiğimizden tutunda soluduğumuz havaya kadar acil durum değerlendirmeleri yapılması gerek.
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4 0
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RAHMET: Çok da tatlıymış. Allah ailesine sabırlar vedayanma gücü versin.
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16 0
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BİRİ: başınız sağolsun allah sabır versin
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KONYALI KADIN: Allah rahmet eylesin :(
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GEZEGEN: Allah rahmet eylesin. Cok ta kücük yasta hayata veda etmis. Allah sabir versin.
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