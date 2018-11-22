Müge Anlı'nın Programında Canlı Yayında Müthiş Operasyon!

Müge Anlı'da aranan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu polisin yaptığı operasyonla otogarda bulundu. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, ağabeyine kızdığı için yeğeniyle gezmeye çıktıklarını yeğenini kaçırmadığını ileri sürdü.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILINCA HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli, 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdı. Psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ediyordu. Müge Anlı'ya sığınan aile gözyaşları içinde yardım istedi.Müge Anlı, önce hala ile kaçırdığı küçük yeğeninin fotoğrafını ekrana getirdi. Ardından ekibiyle Hatay'da sokak sokak gezdi. Adana'dan gel bir ihbar ise hareketli anlara neden oldu.

CANLI YAYINDA MÜTHİŞ OPERASYON

Müge Anlı'yı arayan izleyicisi, Asiye Dişçi ve küçük Aslı'nın Adana'dan otobüse binmek üzere olduklarını söyledi. Bunun üzerine Anlı, durumu Adana Emniyeti'ne bildirdi. Merkez Otogarı'nda hala-yeğeni görenlerin ihbarlarını beklediğini söyledi.Çok kısa bir süre sonra hala-yeğenin bindiği otobüs tespit edildi. O andan sonra canlı yayında müthiş bir operasyona imza atıldı. Müge Anlı'yı takip eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de devreye girerek otobüs durduruldu. Olay yerine polis ekipleri gelerek küçük Aslı'yı kurtardı.

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli, 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdı. Psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ediyordu. Müge Anlı'ya sığınan aile gözyaşları içinde yardım istemişti.