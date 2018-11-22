22 Kasım 2018, 19:29
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Müge Anlı'nın Programında Canlı Yayında Müthiş Operasyon!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'da aranan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu polisin yaptığı operasyonla otogarda bulundu.

Müge Anlı'da aranan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu polisin yaptığı operasyonla otogarda bulundu. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, ağabeyine kızdığı için yeğeniyle gezmeye çıktıklarını yeğenini kaçırmadığını ileri sürdü.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILINCA HAREKETLİ ANLAR YAŞANDI

Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli, 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdı. Psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ediyordu. Müge Anlı'ya sığınan aile gözyaşları içinde yardım istedi.Müge Anlı, önce hala ile kaçırdığı küçük yeğeninin fotoğrafını ekrana getirdi. Ardından ekibiyle Hatay'da sokak sokak gezdi. Adana'dan gel bir ihbar ise hareketli anlara neden oldu.

CANLI YAYINDA MÜTHİŞ OPERASYON

Müge Anlı'yı arayan izleyicisi, Asiye Dişçi ve küçük Aslı'nın Adana'dan otobüse binmek üzere olduklarını söyledi. Bunun üzerine Anlı, durumu Adana Emniyeti'ne bildirdi. Merkez Otogarı'nda hala-yeğeni görenlerin ihbarlarını beklediğini söyledi.Çok kısa bir süre sonra hala-yeğenin bindiği otobüs tespit edildi. O andan sonra canlı yayında müthiş bir operasyona imza atıldı. Müge Anlı'yı takip eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de devreye girerek otobüs durduruldu. Olay yerine polis ekipleri gelerek küçük Aslı'yı kurtardı.

NE OLMUŞTU?

Hatay'da 16 Kasım günü 20 yaşındaki Asiye Dişli, 5 yaşındaki yeğeni Aslı'yı kaçırdı. Psikiyatrik rahatsızlığı bulunan hala Dişli'nin ailesi, küçük çocuğa bir şey yapmasından endişe ediyordu. Müge Anlı'ya sığınan aile gözyaşları içinde yardım istemişti.

Hatay,Müge Anlı
22 Kasım 2018 Perşembe 19:29



YORUMLAR (16)
FATİH: Karinin suratinda memenet yok
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ACÖBA KÖTÜLL KİMMM: mmm kötül halamı yoksa
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ISIK: mügeye laf atanlar bu haber kapak olsun size.kadın kayıp kızın resmını paylastı tv de vatandaslarımızdan bırısıde bu kızı gördugu yerı söyledı ve kız bulundu.
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PARDON: Ben kurtarilan cocuk kiz sandim erkege bakmamistim bile 5 yasinda dogrudur ozaman
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  • ISIK : off kurtulan kız zaten 20 yasındakı hala kırmızılı kıyafetlı olan hala 5 yasındakı yegenıyle kacıyor o erkek degıl kız 5 yasındakı cocuk saclarını erkek gıbı kesmısler halbukı kız.haberı ıyı okuyun ya.
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