08.07.2019 13:06
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Müge Anlı'nın programında "sığır yavrusu" sorusunu bilemeyen yarışmacılar tiye alındı

Ekranların en sevilen ismi Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında sığır yavrusunu bilemeyen iki yarışmacı sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

Yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı sunan Müge Anlı, alışılagelmişin dışına çıkarak Tamer Karadağlı'nın Güven Bana isimli eski yarışma programını sunmaya başladı.

SAÇ BAŞ YOLDURTTULAR

ATV ekranlarında yayınlanan yarışmaya geçtiğimiz bölümde iki yarışmacının "Sığır yavrusuna ne ad verilir" sorusu karşısında bocalamaları program sunucusu Müge Anlı'ya ve ekran başındakilere saç baş yoldurttu.

YOL GÖSTERDİ

Sorunun cevabına bir türlü ulaşamayan yarışmacıların imdadına Müge Anlı yetişti. Anlı, iki yarışmacıya ip uçları vererek yol gösterdi.

YANLIŞ CEVABI VERDİLER

Ancak Kuzu, sıpa, buzağı ve oğlak şıklarının olduğu soruda zor anlar yaşayan yarışmacılar, "Oğlak" yanıtı vererek herkesi şoke etti. Yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici, sosyal medyada da Ti'ye alındı.

Müge Anlı'nın programında sığır yavrusu sorusunu bilemeyen yarışmacılar tiye alındı
Tamer Karadağlı, Müge Anlı, Magazin

YORUMLAR (15)
MORUK: programı için akıl dolu reklam yapmış muge helal olsun sana
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ADINIZI YAZIN: sığır niye yok şıklarda
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DİDEM: vücut geliştireceğine keşke biraz da beynini geliştirseydinnnnn
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MEHMET KIZILBAĞ: onlar bu dünyada yaşamıyorlar uzaydam gelmişlerdir
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CEHALETİN NEDENİ: eğitim 2023 düzelecek merak etmeyin 4 yıl kaldı. arınç bu konuda fikrin nedir. bu çocuklar sizin elinizde büyüdü. neden bu kadar cahiller. neden atatürk değil mi Atatürk olmasaydı bilirlerdi. unutma Atatürkiktidarda 15 yıl kaldı siz 18 yıl başınıza gelen kalmadı. hala senden bir umut bekleyenlere şaşırıyorum. senin gram ağırlığın olmadığını biliyoruz. ancak son günlerde gram ağırlığın nedeniyle arttı. babacan yüzünden su çekmiş olmayasın yüce insan. bu öğrencileri yetiştiren öğretmenler utanın
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GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ: sokakta görsen adam sasnırsın, boya badana tip güzel kafa boş. . . cahil bir nesil yetişti, okumak yok, araştırmak yok, elde telefon instagramda kıyafet sergilemek desen müthiş
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KÜLTÜRMANTARI: yarışmayı izlerken aynısını söyledim. . sokakta görsen adam sanırsın dedim. . duygularıma tercuman olmuşsun
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@DARTH _V12: dağdaki çobanla bunların oyu bir mi şimdi ?
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YOZGATLI: normal ne bekliyordunuz bunlar yeni cahil kindar nesil
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BUNLAR NERDE YAŞIYOR: bunların aklını sosyal medya ele geçirmiş bunlara hükmediyor
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