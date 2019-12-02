Müge Anlı'nın "Torunum" diyerek bahsettiği Lokum isimli köpeği çıktı

Kayıp ve cinayetlerin araştırıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, annesinden 3 aylıkken ayrılan Ceylan Öztürk'ün annesini bulmak için harekete geçti. Ceylan Öztürk hiç görmediği annesinin bulunması için yaşadıklarını anlatırken, Anlı'nın "Ben de torunuma aynı şekilde davranıyorum, bu programdayken onu çok özlüyorum" sözleriyle ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Anlı'nın " Torunum" diyerek bahsettiği ise köpeği Lokum çıktı.

"BEN DE TORUNUMU ÖZLÜYORUM"

12 yıldır sürdürdüğü programı büyük başarılar elde eden, birçok kayıp ve cinayet vakalarını çözen ünlü sunucu, özel hayatını magazin dünyasından uzak tutmaya gayret gösteriyor. Hayatı sevenleri tarafından merak edilen Anlı'nın programda "Ben torunuma da kızıyorum. Yağmurda dışarıya çıkma diye. Şimdi sorsan üveyim diye değil ama hasta olmasını istemiyorum. Üvey anneanne diye değil yani. Bu programda da onu nasıl özlüyorum bir bilseniz. Sürekli fotoğraflarına bakıyorum" sözleriyle şaşırttı.

TAKİPÇİLERİ MERAK ETTİ

Yaptığı açıklamayla gündeme gelen Müge Anlı'nın torunu merak konusu oldu. Çoğu takipçi ünlü sunucunun ikinci kez evlilik yaptığını zannedip programın sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

MÜGE ANLI'NIN TORUNU KÖPEĞİ ÇIKTI

Takipçilerin Anlı'nın bahsettiği torunu en büyük sevgi kaynaklarından biri de pekinez cinsi Lokum isimli köpeği olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

2008 yılından beri Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, 19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

ATV ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir. ATV'de yayınlanan programındaki dobra konuşmaları ile dikkat çekmektedir.

MÜGE ANLI ESKİ EŞİ KİMDİR?

Müge Anlı bir kere evlenmiştir. O da 1993 yılında hayatını birleştirdiği 2008 yılında ayrıldığı Burhan Akdağ'dır. Burhan Akdağ da Müge Anlı gibi gazetecidir. Burhan Akdağ 3 kere evlenmiştir. Bu evliliklerin ikisi Müge Anlı ile olmuştur. Müge Anlı ile eşi olaylı bir şekilde boşanmışlardır.